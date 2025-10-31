تأثير الاستخدام المستمر للذكاء الاصطناعي على الدماغ

تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه كلما زاد استخدام الفرد لـلذكاء الاصطناعي (AI)، زاد احتمال تأثيره السلبي على مهاراته في التفكير النقدي، ومع ذلك، يعتمد هذا التأثير على نوع المهام التي يستخدم فيها وكيفية استخدامه، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

منذ طرح روبوت الدردشة ChatGPT في نوفمبر 2022، تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع على حياة الكثيرين.

وقد أدى إدخال روبوتات الدردشة مثل ChatGPT وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل “AI Overview” من جوجل، إلى تغيير طريقة تصفحنا للإنترنت واستخدامه لإيجاد إجابات لأسئلتنا الملحة، ونتيجة لذلك، يستمر الباحثون على دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الدماغ، وتكشف النتائج الأولية عن ارتباط محتمل مثير للاهتمام.

دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)

أصدر باحثو الإعلام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) مسودة ورقة بحثية بعنوان: "عقلك على ChatGPT: تراكم الدين المعرفي عند استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في مهمة كتابة المقالات"، وشملت الدراسة 54 بالغ أمريكي تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عام، وطلب من المشاركين كتابة أربع مقالات على مدى أربعة أشهر، باستخدام أحد الخيارات التالية:

ChatGPT

محرك بحث

عقولهم فقط (بدون استخدام أدوات بحث أو ذكاء اصطناعي).

بالنسبة للمقالات الثلاث الأولى، كانت الاتصال الكهربائي في أدمغة مجموعة ChatGPT أقل منها في المجموعتين الأخريين، وكان الاتصال أقل أيضا في مجموعة محرك البحث مقارنة بمجموعة استخدام الدماغ فقط.

وتضمنت المقالة النهائية تبديل المجموعات، حيث سمح لمجموعة الدماغ فقط باستخدام ChatGPT، بينما طلب من مجموعة ChatGPT استخدام عقولهم فقط.

وأظهرت المجموعة التي تحولت من استخدام ChatGPT إلى استخدام الدماغ ما يلي:

انخفاض كبير في الاتصال الكهربائي في أدمغتهم مقارنة بالجلسة الثالثة لمجموعة الدماغ فقط.

تدهور في إدراك ملكية ما كتبوه.

انخفاض في تذكر الاقتباسات من المقالة التي كتبوها.

دراسات أخرى حول الذكاء الاصطناعي والتفكير

باحثو MIT ليسوا الوحيدين الذين حققوا في هذه الظاهرة منذ أن أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارًا.

وجدت دراسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي ومهارات التفكير النقدي أن أولئك الذين يستخدمونه بكثرة، والذين تشير النتائج إلى أنهم قد يكونون على الأرجح من الفئة العمرية بين 17 و25 عام، قد تكون لديهم قدرات تفكير نقدي منخفضة.

ويشير مؤلفوا الدراسة إلى هذه الظاهرة باسم "التفريغ المعرفي"، ويعرفها بأنها انخفاض الحاجة إلى التفكير المستقل نتيجة الاعتماد على أتمتة المهام التحليلية.

وتشير دراسة أخرى إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يحول جوانب من التفكير النقدي النشط إلى فهم أكثر سلبية بثلاث طرق:

التحول من جمع المعلومات إلى التحقق من المعلومات.

التحول من حل المشكلات إلى دمج استجابة الذكاء الاصطناعي.

التحول من تنفيذ المهمة إلى إدارة ورعاية المهمة.

ووفقًا لمراجعة بحثية نشرت عام 2024، قد يؤدي الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي لأداء مهام تتطلب تفكير أعمق إلى المخاطر التالية:

انخفاض المشاركة الذهنية.

إهمال المهارات المعرفية، مثل الحسابات أو استرجاع المعلومات.

تدهور القدرة على التذكر.

تقصير مدى الانتباه ومشاكل في التركيز.

العجز عن تطبيق المعرفة في مواقف جديدة.

مخاوف أخلاقية واجتماعية، مثل انخفاض التفاعل البشري والعزلة الاجتماعية.

تحديات في الصحة النفسية، مثل انخفاض الثقة بالنفس.

كيفية تقليل تأثير الذكاء الاصطناعي على الدماغ

تجنب الـ AI في المهام التي تتطلب تفكير أعمق، متى أمكن ذلك، هي خطوة أولى ممتازة، لكن هذا ليس ممكن دائما، مع تزايد شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي، قد تنسج في نسيج العمل ويصبح استخدامها مشجعا أو مطلوبا في بعض الحالات.

بدلا من ذلك، يجب التفكير في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، فعندما يستخدم بطرق معينة، يمكنه أن يساعد في تعزيز التفكير الأعمق، وإلهام الإبداع، وتحسين الكفاءة.

قد يكون من المفيد معرفة علامات التحول من التفكير النقدي النشط إلى السلبي، من خلال عدة اسالة، على سبيل المثال:

هل تستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من المعلومات نيابة عنك بدلا من محاولة إيجاد ومعرفة المصادر؟

هل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتطبيق الأفكار بدلا من محاولة حل المشكلات بنفسك؟

هل تستخدم الذكاء الاصطناعي للمقارنة أو الربط أو الجمع أو الحكم على الأفكار بدلا من تحليلها وتركيبها وتقييمها بنفسك؟

إن إدراك التحول من التعلم النشط إلى السلبي يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يساعد فعلا أم يعيق الفهم والتفكير.

