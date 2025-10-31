غدًا، انطلاق عدد من القوافل الطبية بمحافظة الشرقية

تنطلق صباح غد السبت الموافق الأول من شهر نوفمبر عام 2025 عدد من القوافل الطبية الإستثنائية لتجوب مراكز ومدن محافظة الشرقية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر٢٠٢٥، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتقديم "الكشف الطبي والعلاج مجانًا" لجميع المواطنين ،ضمن جهود الدولة لتعزيز الخدمات الصحية ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا..

الفرق الصحية المشاركة بالقوافل

وقال الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية: إن القوافل التى تنطلق غدًا السبت الموافق ١ نوفمبر مستمرة حتي يوم الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة فرق القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية وفرق الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

الأماكن التى تتواجد بها القوافل الطبية

حيث تتجه تلك القوافل صباح السبت ١ نوفمبر الى ميدان القومية فى مدينة الزقازيق، كما تنتقل يوم الأحد ٢ نوفمبر بنادي المعلمين، ومدينة أبو كبير، الاثنين ٣ نوفمبر ستكون فى نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، كما تزور القوافل الطبية منطقة السراحنة بمدينة ههيا فى الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر، ويوم الأربعاء ٥ نوفمبر تتمركز تلك القوافل بجوار مجلس مدينة القنايات، أما يوم الخميس الموافق ٦ نوفمبر فستتواجد القوافل أمام حديقة الحيوانات بالزقازيق

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية

كما أن التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل الطبية عديدة منها أمراض نساء وتوليد وقسم علاج أمراض الأطفال والباطنة عامة مع إجراء الكشف على المحتاجين للجراحات ، ومعالجة الحالة فى حينه، والمستدعى ظروفها التحويل لإجراء جراحة يتم التحويل لأقرب مستشفى لاستخراج قرار على نفقة الدولة وإجراء الجراحة بشكل مجانى

من جهته اكد الدكتور محمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة أن القرار الوزارى يتم استخراجه ببطاقة الرقم القومى وتقرير اللجنة الثلاثية، وذلك فور ورودهما الى المجالس دون حضور المريض، ويرسل القرار إلى المستشفى بنفس الطريقة التي جاءتنا بها تقرير اللجنة الثلاثية والرقم القومى.

العمليات تجرى فور ورود القرار او قبل ورودة

وفور ورود القرار تجرى العملية ، كما أن الجراحات الكبرى يتم إجراء الجراحة لحين وصول القرار ويستخرج القرار مجانا

750 مستشفى و5400 وحدة صحية

وقال الدكتور العقاد إن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أكد أننا مسئولون عن متابعة وعلاج ما يقرب من 110 ملايين مواطن مصري، بالإضافة إلي 9 ملايين من ضيوف مصر من الدول الشقيقة، وأن الصحة تضم ما يقرب من 750 مستشفي و5400 وحدة صحية.

الصحة تصدر من 12 إلى 15 ألف قرار يوميا

مؤكدا أن وزارة الصحة موجودة فى كل محافظات مصر والقرى والنجوع، ولدينا منظومة التأمين الصحي، ونصدر من 12 لـ 15 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا، وان ميزانية الصحة زادت 406 مليار جنيه العام المالى 2025 - 2026 بعد ما كان 34 مليار عام 2014، لتصل بعد زيادتها الى تريليون جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.