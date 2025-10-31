النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية للمعاونين

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، فعاليات الدورة التأسيسية لمعاوني النيابة الإدارية المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢٥، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ٢٥ - ٣٠ أكتوبر الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة (٨٧) من السيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية.

دوام التوفيق والسداد في مُستهل مسيرتهم القضائية

واستهلت فعاليات اليوم الختامي بكلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير المركز، والتي رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد في مُستهل مسيرتهم القضائية.

وأوضح مدير المركز، أن عقد هذه الدورة جاء تنفيذًا لتوجيهات معالي المستشار رئيس الهيئة؛ بهدف إرساء مجموعة من المبادئ القانونية والتقاليد القضائية الراسخة للأعضاء الجدد؛ لتكون نبراسًا يُضئ لهم الطريق خلال مسيرتهم القضائية، ويعينهم على أداء ما يكلفون به من مهام، وأكد سيادته أن هذه الدورة تُعد برنامجًا تدريبيًا مكثفًا وشاملًا، يتناول مختلف الموضوعات القانونية والعملية التي تمكنهم من مباشرة مهامهم القضائية بكفاءة واقتدار.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات وورش العمل جاءت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"النجاح المهني"، والتي تناولت عددًا من المحاور حول تحديد الأهداف وتطوير الذات للوصول للنجاح وفن التعامل داخل بيئة العمل القضائي، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة/ داليا مجدي عبد الغني، بمركز التدريب القضائي.

"مدخل الاختصاص الدستوري والقانوني للنيابة الإدارية" وتناولت شرح النشأة التاريخية والهيكل القضائي والتنظيمي للنيابة الإدارية، وتفضلت بإلقائها المستشارة مروة عادل – بنيابة بورسعيد ثان.

"التأديب في قوانين الخدمة المدنية وقطاع الأعمال والكوادر الخاصة"، وتضمنت شرحًا للأطر القانونية المنظمة لتأديب الموظف العام، وتوضيح نطاق اختصاص النيابة الادارية وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين – بمركز التدريب القضائي.

"الابتكار القيادي في تطوير الجدارات القضائية وإدارة التغيير"، وتضمنت التقاليد القضائية وأساليب تطوير الذات والقدرة على الابتكار وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور معتز الهلالي – بمركز التدريب القضائي.

"جرائم العدوان على المال العام - صورها وآليات تحقيقها" وأهم الإشكاليات العملية ذات الصلة، وتفضل بإلقائها المستشار محمد كمال عجوة وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

"الإجراءات الشكلية للتحقيق التأديبي - المآخذ القضائية"، وتضمنت بيان كيفية تفادى الأخطاء الشائعة أثناء ممارسة العمل القضائي، وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس الوكيل العام الأول بإدارة التفتيش القضائي.

"السمات الشخصية للقاضي"، وتناولت المحاضرة عناصر الذكاء الاجتماعي والقدرة على التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، ومهارات الإقناع ولغة الجسد، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور إسلام نمر – مدير نيابة الإسماعيلية القسم الرابع.

"الإجراءات الموضوعية للتحقيق التأديبي" وتضمنت المحاضرة آليات التحقيق والاستدعاء والحضور وسؤال الشاهد ومواجهه المخالف وتفضل بإلقائها المستشار باسم الفاروق _ بإدارة التفتيش القضائي.

"الإجراءات الموضوعية للتحقيق التأديبي" – وتضمنت المحاضرة ضمانات الدفاع وتحديد المسئولية التأديبية ومواجهة المتهم، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور حسان هاشم _ نائب رئيس الهيئة بمركز التدريب القضائي.

"الصياغة اللغوية والقانونية"، وتضمنت كيفية صياغة السؤال ومذكرة التصرف من واقع عملي، وتفضل بإلقائها المستشار محمد عبد الهادي - بإدارة التفتيش القضائي.

"دراسات فى المخالفات التأديبية" وتضمنت الجرائم التأديبية الأكثر شيوعًا والإحالة للمحاكمة التأديبية، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد الحسيني – بفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

"أصول وفنيات التحقيق التأديبي"، وتضمنت تطبيقًا عمليًا على أصول وفنيات التحقيق، وتفضل بإلقائها المستشار محمد الشناوي – نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

"تطوير مهارات البحث القانوني في ظل المتغيرات العصرية الحديثة - تطبيق عملي" وتضمنت إيضاح للمصادر الرسمية، وتفضلت بإلقائها المستشارة هالة متولي - بنيابة أسيوط القسم الثاني.

" العلاقة بين المسئولية التأديبية والمسئولية الجنائية - تطبيق عملى"، وتضمنت بيان أنواع التصرف في القضايا، وتفضل بإلقائها المستشار حلمي حسين - بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

"جرائم تقنية المعلومات وآليات تحقيقها"، وتضمنت المحاضرة إيضاح إشكاليات تحقيق جرائم المعلومات، وتفضل بإلقائها المستشار عبد الجليل محمد - بإدارة التفتيش القضائي.

" آلية تشغيل منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية - تطبيق عملي"، وتفضل بإلقائها المستشار محمود حمدي - بوحدة التحول الرقمي.

"فن صياغة مذكرات التصرف - تطبيق عملي"، وتفضل بإلقائها المستشار سيد شرف الدين- بإدارة التفتيش القضائي.

"دراسات تطبيقية على التحقيقات التأديبية - تطبيق عملي"، وتضمنت تدريبًا على نماذج قضايا افتراضية، وتفضل بإلقائها المستشار سعد خليل - مدير مركز البحوث والدراسات الفنية.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المتدربين شهادات إتمام الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.