الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية عن مكافحة الفساد

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

 اختتمت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت قيادة الوكيل هشام الركايبي - مدير الأكاديمية، اليوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر٢٠٢٥، البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة الإدارية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، والذي عُقدَ على مدار يومي ٢٩، ٣٠ أكتوبر الجاري، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة "٢٨" من السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات ألقاها نخبة من كبار المتخصصين

وقد تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات ألقاها نخبة من كبار المتخصصين، تناولت الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، والإطار الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان، ومهام اللجنة العليا بوزارة الخارجية في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم المشاركين شهادات إتمام البرنامج التدريبي.

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية

