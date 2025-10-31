برر العدوان الإسرائيلي، حماس تهاجم المستشار الألماني بسبب غزة

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، إن تصريحات المستشار الألماني التي برر فيها استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة عامين، تؤكد من جديد حجم الدعم الألماني على المستوى السياسي والعسكري لحرب الإبادة على غزة.

وتابع الناطق باسم حركة حماس أن تلك التصريحات الألمانية تأتي في الوقت الذي يشهد إجماعا عالميا على أن حكومة الاحتلال هي التي جعلت منها حربًا مفتوحة.

ودعا قاسم المستشار الألماني إلى التوقف عن الانحياز الكامل لعدوان الاحتلال والكف عن محاولة تبرير جرائم الإبادة التي ارتكبها، وأن يلتحق بالضمير العالمي الذي أدان الجرائم الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.