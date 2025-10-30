الخميس 30 أكتوبر 2025
المغرب يستعد لأمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق وأوغندا وديا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يواصل المنتخب المغربي استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام على أرضه، من خلال خوض مواجهتين وديتين خلال شهر نوفمبر المقبل.

المغرب يواجه موزمبيق وأوغندا وديا 

وسيلاقي "أسود الأطلس" في المباراة الودية الأولى منتخب موزمبيق يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، قبل أن يواجه في اللقاء الثاني منتخب أوغندا يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

وتهدف هذه الوديتان إلى منح الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزية العناصر الأساسية قبل انطلاق البطولة القارية، حيث يسعى المنتخب المغربي لتقديم أداء قوي يليق بسمعته القارية واستغلال عاملي الأرض والجمهور للمنافسة على اللقب الأفريقي.

الجريدة الرسمية