برشلونة يراقب موهبة جديدة من الدوري البرازيلي

يخطط نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع موهبة شابة جديدة من الدوري البرازيلي، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يراقب جوستافو زاباريلي جوهرة ساو باولو البرازيلي والذي يعد من مواليد 2009.

وعلى الرغم من أن زاباريلي يبلغ 16 عامًا فقط، إلا أنه لمع كواحد من أبرز المواهب الواعدة في ساو باولو، ويحمل اللاعب جواز سفر إيطاليًا أيضًا قد يسرع من انتقاله المحتمل إلى أوروبا.

وتمنح هذه التفاصيل ميزة كبيرة لبرشلونة حيث يبحث النادي دائمًا عن لاعبين شباب قادرين على الانضمام إلى أكاديمية لاماسيا دون وجود أي تعقيدات في التسجيل.

ويواجه ساو باولو البرازيلي حاليًا صعوبات مالية مما أجبر النادي على التخلي عن عدد من لاعبيه في الأشهر الأخيرة، وكان زاباريلي قد تلقى اهتمامًا من عدة أندية أوروبية لضمه حيث يلعب كصانع ألعاب وجناح أيمن.

وست هام يونايتد يخطط لخطف موهبة برشلونة

فيما كشفت تقارير عالمية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يعتزم تقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع درو فرنانديز، لاعب برشلونة الشاب، خلال عام 2026، بحسب ما كشفه موقع "Fichajes".

وذكر التقرير أن النادي اللندني يخطط لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو لضم لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا، في خطوة تهدف إلى الاستثمار في موهبة شابة للمستقبل.

ويُعد فرنانديز من أبرز خريجي أكاديمية لاماسيا، وقد بدأ الظهور مع الفريق الأول لبرشلونة الموسم الجاري في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مما يعكس ثقة النادي الكتالوني في قدراته.

ويمتد عقد اللاعب حتى عام 2027، وهو ما يمنح برشلونة أفضلية في المفاوضات، إذ لا يُظهر النادي أي نية للتخلي عن لاعبه الواعد في الوقت الحالي.

وبهذا الاهتمام، ينضم وست هام إلى قائمة الأندية الأوروبية التي تراقب تطور النجم الشاب عن قرب، في ظل توقعات بأن يكون درو فرنانديز أحد أبرز المواهب الصاعدة في إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

