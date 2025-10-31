الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

خطبة الجمعة الثانية تتحدث عن "التعامل اللائق مع السياح" بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 31 من  أكتوبر 2025م، الموافق 9 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ".

 

التوعية بمخاطر الفكر المتشدد وأثره في إنهاك وفساد المجتمعات

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بمخاطر الفكر المتشدد وأثره في إنهاك وفساد المجتمعات.

 

موضوع خطبة الجمعة الثانية 

علمًا بأن الخطبة الثانية تحت عنوان: (التعامل اللائق مع السياح).

ويمكن تحميل نص الخطبة من خلال منصة الأوقاف الرقمية عبر هذا الرابط 

 

الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية

وفي سياق متصل أطلقت وزارة الأوقاف (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: "صناعة الوعي لدى الشباب بمتطلبات العصر"، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في محاورها الأربعة، وحرصًا على تعزيز مشاركتها المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه القوافل في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، بهدف نشر الفكر الوسطي الرشيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، بما يُسهم في بناء شخصية واعية قادرة على التعامل مع تحديات العصر.

كما تهدف القوافل إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني، وإبراز دور الشباب في نهضة المجتمع، من خلال ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، والقيم الداعية إلى العمل والعطاء والتسامح والتعاون التي تُسهم في بناء مجتمع متماسك ومستنير.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تمثل امتدادًا لجهودها في بناء الوعي الديني والوطني، وترسيخ منهج الوسطية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

الجريدة الرسمية