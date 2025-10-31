من القدوة إلى الدعاء وشكر الآخرين، 9 طرق بسيطة وعملية لتعليم الأطفال الامتنان

تعليم الأطفال الامتنان، في عالم سريع التغيّر مليء بالمقارنات والمنافسة والرغبة المستمرة في الحصول على المزيد، يصبح تعليم الأطفال قيمة الامتنان ركيزة أساسية لتكوين شخصيات متوازنة وممتنة لما لديها، وقادرة على رؤية الجوانب الإيجابية في الحياة اليومية.





فالامتنان ليس مجرد كلمات شكر، بل هو سلوك وتجربة نفسية عميقة تُعزز السعادة الداخلية والرضا، وتساعد الأطفال على بناء علاقات قوية، وتنمية الذكاء العاطفي، والشعور بالتقدير لكل ما يملكونه مهما كان بسيطًا.



10 خطوات لتعليم الأطفال الامتنان



الامتنان وتعليمه للأطفال

في هذا التقرير تقدم الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، طرق بسيطة وعملية لتعليم الأطفال الامتنان في الحياة اليومية، يمكن للأم أو الأب أو أي مُربي تطبيقها بسهولة داخل المنزل أو خارجه دون تعقيد.





أولًا: كوني قدوة إيجابية في الامتنان

الطفل يتعلم بالمشاهدة قبل الكلمات، لذا تُعد القدوة هي الوسيلة الأولى لتعليم الامتنان.

استخدمي عبارات الامتنان بشكل يومي أمام أطفالك، مثل:

"الحمد لله على هذا اليوم الجميل."

"شكرًا لك لأنك ساعدتني."

"أنا ممتنة لوجود عائلتي."

حين يسمع الطفل هذه العبارات باستمرار، سيبدأ في استخدامها تلقائيًا ويمارس الامتنان بطبيعته.

ثانيًا: تدريب الطفل على شكر الآخرين

ممارسة الامتنان تجاه الآخرين تُكسب الطفل قيمًا اجتماعية مهمة.

بعض الخطوات العملية تشمل:

توجيهه لشكر أفراد الأسرة على أي تصرف لطيف.

تعليمه شكر المعلم والسائق أو البائع.

تشجيعه على كتابة بطاقة شكر بسيطة لجدته أو معلمه في المناسبات.

بهذه الطريقة سيتعلم الطفل أن الامتنان ليس شعورًا داخليًا فقط، بل سلوكًا يظهر بالكلمات والتصرفات.

ثالثًا: دفتر الامتنان اليومي

واحدة من الطرق الفعّالة هي تخصيص دفتر امتنان للطفل.

اطلبي منه كل يوم أن يكتب أو يرسم ثلاث أشياء هو ممتن لها، مثل:

لعب مع أصدقائه.

طبق طعام يحبه.

قصة قرأها مع والدته.

هذا النشاط يغرس في الطفل عادة البحث عن الجمال في التفاصيل الصغيرة وليس انتظار الأحداث الكبرى للشعور بالسعادة.

رابعًا: الحديث اليومي عن النِعم

قبل النوم أو أثناء وقت الطعام، خصصي دقيقة لسؤال طفلك:

"إيه أكتر حاجة فرّحتك النهارده؟"

"فيه حاجة حلوة حصلت النهارده وعايز تشكر ربنا عليها؟"

هذه العادة تشجع الطفل على التفكير في يومه بروح إيجابية بدلًا من التركيز على ما لم يحدث أو ما لم يحصل عليه.

خامسًا: تعليم الامتنان بالدعاء

في التربية الإسلامية، الامتنان يرتبط بالحمد والشكر لله.

يمكنك تدريب الأطفال على قول:

الحمد لله بعد الأكل، اللعب، النوم، أو أي لحظة سعادة.

لكن الأهم هو شرح معنى الحمد بطريقة بسيطة:

"إحنا بنقول الحمد لله علشان ربنا بيحبنا وبيدينا حاجات كتير حلوة."

الامتنان للآخرين

سادسًا: ممارسة العطاء والمشاركة

الامتنان لا يكتمل بدون مشاركة الآخرين.

اجعلي الطفل يشارك في التبرع بملابسه القديمة.

قدمي معه ألعابًا للأطفال المحتاجين.

شاركوه في فكرة “صندوق المحبة” في البيت لوضع أشياء تذهب لمن يحتاجها.

حين يرى الطفل أن لديه ما يقدّمه للآخرين سيشعر بقيمة ما يملكه.

سابعًا: الحدّ من المقارنة والماديات

من أكبر معوقات الامتنان هو المقارنة المستمرة، خاصة في عصر السوشيال ميديا.

ساعدي الطفل على فهم أن كل شخص يمتلك ما يناسبه، وأن قيمة الإنسان ليست في عدد الألعاب أو الأجهزة.

بدلًا من قول:

"شوف صاحبك عنده إيه!"

استخدمي:

"ربنا رزق كل واحد بحاجة مختلفة، وإحنا كمان عندنا نعم كتير."

ثامنًا: الاحتفال بالإنجازات الصغيرة

علّمي الطفل أن يقدر جهوده وإنجازاته مهما كانت بسيطة.

شجعيه عندما يرتب غرفته.

احتفي به إن حاول مساعدة أحد.

هذا يعزّز ثقته بنفسه ويعلمه الامتنان لذاته وإنجازاته.

سلة الامتنان

تاسعًا: ألعاب وأنشطة الامتنان

حوّلي الامتنان إلى نشاط ممتع:

لعبة "من السبب في سعادتك اليوم؟"

كتابة كلمات شكر على ورق ملوّن وتعليقها.

سلة الامتنان: الطفل يكتب ورقة امتنان يومية ويضعها في سلة، ويتم قراءتها معًا نهاية الأسبوع.

الامتنان مهارة حياتية تُعلّم الطفل الرضا، الصبر، المحبة، واحترام الآخرين.

هي ليست درسًا مؤقتًا، بل أسلوب حياة يبدأ بخطوات بسيطة تتكرر يوميًا حتى تُصبح سلوكًا راسخًا.



علّمي طفلك أن يرى الخير في يومه، أن يقدّر نفسه ويشكر الآخرين، والأهم أن يشكر الله دائمًا، لتنشئي طفلًا أكثر سعادة وطمأنينة ووعيًا.

الأطفال الذين يتعلمون الامتنان يكبرون بقلوب ممتلئة ونفوس راضية، وهذا أجمل ما يمكن أن نقدمه لهم في رحلة الحياة.

