معلومات الوزراء ينشر فيديو لوكالة الفضاء المصرية يوثق مراحل بناء المتحف الكبير

أثار مقطع فيديو حديث نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية، اهتمامًا واسعًا، حيث وثق الفيديو، الصادر عن وكالة الفضاء المصرية، مراحل إنشاء المتحف المصري الكبير، مقدمًا نظرة فريدة على تطور هذا الصرح الثقافي الضخم.

يُظهر الفيديو، الذي اعتمد على صور فضائية عالية الدقة، التحولات العمرانية التي شهدها موقع المتحف على مر السنين، بدءًا من مراحل وضع الأساسات وحتى اكتمال الهيكل الخارجي، مما يعكس الجهد الهندسي والمعماري الهائل الذي بُذل في هذا المشروع القومي.

ويُعد هذا الإصدار دليلًا على القدرات التقنية المتطورة التي تمتلكها وكالة الفضاء المصرية في مجال الاستشعار عن بعد وتوثيق المشاريع الكبرى، كما يسلط الضوء على الشفافية والتوثيق الدقيق لمراحل الإنجاز في المشاريع الوطنية الاستراتيجية.

يأتي هذا التوثيق في الوقت الذي يستعد فيه المتحف المصري الكبير لافتتاحه يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر، ليصبح أكبر متحف أثري في العالم ومقرًا لكنوز الحضارة المصرية القديمة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية عالمية رائدة.

ويؤكد نشر هذا الفيديو على دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تسليط الضوء على الإنجازات الوطنية، ودعم الشفافية، وتقديم معلومات موثقة للجمهور حول المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

تُبرز هذه المبادرة التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأهداف الوطنية، سواء في التوثيق التاريخي أو في إبراز التقدم المحرز في تنفيذ الرؤى المستقبلية لمصر.

