حركة فتح: جهود مصر ركيزة للاستقرار والاحتلال يسعى لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو يسعى بشكل واضح إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في شرم الشيخ، مؤكدًا أن سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تُظهر نية واضحة لإبقاء دائرة التصعيد مشتعلة.

الاحتلال يرفض الاستقرار ويعطل المساعدات الإنسانية

وأضاف دولة، في مداخلة مع الإعلامية نسرين فؤاد عبر قناة إكسترا نيوز، أن حكومة الاحتلال لا تريد السلام أو الاستقرار، وتسعى إلى تعطيل مراحل الاتفاق عبر افتعال الذرائع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني بصموده أقوى من محاولات الاحتلال لإفشال التهدئة.

إشادة بالدور المصري في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

وأكد المتحدث باسم فتح، أن الجهود المصرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، حيث تتحرك القاهرة بثبات ومسؤولية لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحل إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

العالم يعوّل على التحرك المصري

وأشار دولة إلى أن مصر والأشقاء العرب والوسطاء الدوليين يبذلون جهودًا مضنية لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مؤكدًا أن العالم يعوّل على الدور المصري الفاعل لما له من تأثير مباشر في حفظ الأمن والسلام الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.