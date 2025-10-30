الخميس 30 أكتوبر 2025
ميناء العريش يستقبل السفينة الإماراتية العاشرة المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة

استقبل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، سفينة الإمارات الإنسانية، وهي السفينة العاشرة ضمن الجسر البحري الإغاثي الإماراتي إلى قطاع غزة، وذلك بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار عملية الفارس الشهم 3 التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

ميناء العريش البحري يستقبل السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وتحمل السفينة، التي أبحرت من ميناء خليفة في أبوظبي، أكثر من 7200 طن من المساعدات الإنسانية، تشمل 4680 طنًا من المواد الغذائية، و2160 طنًا من مواد الإيواء، و360 طنًا من المستلزمات الطبية، وأربعة صهاريج مياه مخصصة لدعم مشاريع المياه، تمهيدًا لنقلها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ويُقدّر عدد المستفيدين من محتويات السفينة بنحو مليون ونصف المليون شخص من الأسر الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب غزة، لتعد واحدة من أكبر السفن من حيث حجم الأثر الإنساني وعدد المستفيدين منذ بدء الجسر الإغاثي الإماراتي إلى القطاع.

ويأتي وصول السفينة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.

وأفادت مصادر بميناء العريش البحري أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لتفريغ حمولة السفينة من المساعدات الإنسانية ونقلها إلى المخازن اللوجستية بمدينة العريش، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن آلية العمل الإنساني التي تضمن تدفق المساعدات بانتظام واستمرار الجهود الإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

