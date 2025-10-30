الخميس 30 أكتوبر 2025
أخبار مصر

بعد تظاهرات موظفي الأهلي، نائب عمال مصر يطالب بتطبيق الحد الأدنى على الأندية

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فيتو
أكد مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر أنه تعجب لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في الأندية المصرية وبصفة خاصة في النادي الأهلي والزمالك، يأتي ذلك بعد تنظيم وقفة احتجاجية من قبل عمال النادي الأحد الماضي ومطالبتهم بزيادة رواتبهم.

 

وقال البدوي إنه مندهش من تصرف رؤساء الأندية الذين يتسابقون من أجل الحصول على خدمات لاعب ويدفعون له أكثر من مائة مليون جنيه سنويا ويدفعون للاعبين المحترفين أكثر من ذلك بكثير وفي نفس الوقت يرفضون تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفع مرتبات العاملين على الرغم من أن هؤلاء العاملين قد يكونوا أكثر ولاءً للنادي وحبا من اللاعبين الذين يتقاضون مئات الملايين.

 

ووجه نائب رئيس اتحاد عمال مصر رسالة إلى رؤساء الأندية الذين تتخطى ميزانيتها السنوية المليارات قائلا: “عليكم أن تعلموا أن دور العاملين في منظومة الرياضة لا يقل أهمية عن دور الذين يتقاضون الملايين”.

الجريدة الرسمية