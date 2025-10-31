الجمعة 31 أكتوبر 2025
المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستتخذ تدابير وجزاءات حازمة ضد كل من؛ يخالف أحكام مدونة السلوك الانتخابي من الناخبين أو مندوبي أو وكلاء المترشحين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية داخل اللجان الانتخابية، في انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

وذلك بما يكفل نزاهة العملية الانتخابية وضمان سيرها في أجواء من الانضباط والالتزام بالقانون.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي قد تقع داخل جمعيات الاقتراع أو اللجان الانتخابية ستُواجه بإجراءات فورية تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى إبعاد المخالف مؤقتًا أو نهائيًّا من اللجنة، مع إحالته إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها حال استمرار المخالفة أو جسامتها.

 

وشملت أبرز المخالفات التي حددتها الهيئة ما يلي:

الإخلال بالنظام داخل جمعية الاقتراع، ويُواجه مرتكبها بإبعاد مؤقت عن اللجنة.
 

حمل سلاح أو مفرقعات أو مواد حارقة داخل اللجان الانتخابية، ويُحال مرتكبها مباشرة إلى النيابة العامة.

 

الاعتداء على رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو تهديدهم أو إهانتهم بالقول أو الفعل، ويُحال المخالف في هذه الحالة إلى النيابة العامة.

 

إتلاف أو تمزيق أوراق أو أدوات العملية الانتخابية، وتُحال الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

استعمال العنف أو التهديد أو الإكراه للتأثير على الناخبين أو منعهم من التصويت، وتعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة المباشرة إلى النيابة العامة.

 

التصوير داخل اللجان الانتخابية أو محاولة القيام بذلك، يعرض صاحبه للإبعاد من جمعية الاقتراع وإحالته للنيابة العامة.

 

عرقلة سير العملية الانتخابية أو إثارة الفوضى أو التجمهر بعد إعلان النتائج، وتُواجه بإبعاد المخالف وإحالته إلى النيابة العامة.

 

تقديم أو قبول هدايا أو إغراءات مالية أو عينية للتأثير على إرادة الناخبين أو التحايل للتصويت أكثر من مرة، وتُحال جميع هذه الحالات للنيابة العامة للتحقيق.

 

استعمال الدعاية الانتخابية داخل جمعية الاقتراع، ويُبعد مرتكبها فورًا، وفي حالة تكرار المخالفة تُحال الواقعة للنيابة العامة.

 

عدم حمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي داخل اللجنة، يترتب عليه إبعاد المخالف مؤقتًا.

 

الاعتراض على نتائج الانتخابات دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، يترتب عليه إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

 

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساواة بين جميع المشاركين في العملية الانتخابية، مؤكدة أن تطبيق القانون بحزم يمثل الضمانة الأساسية لصون إرادة الناخبين ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في سير الانتخابات.

