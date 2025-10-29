أبرزها عدم استخدام الشعارات الدينية، الوطنية للانتخابات تصدر مدونة السلوك الانتخابي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مدونة السلوك الانتخابي والتي تسري أحكامه على المرشحين والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية ومؤيديهم من الناخبين والمندوبين والوكلاء في انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

وفي إطار حرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الآليات لتنفيذ مدونة السلوك الانتخابي التي تهدف إلى ضبط سلوك المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم خلال مراحل العملية الانتخابية، وضمان الالتزام الكامل بالقانون والدستور.

مدونة السلوك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب

وتتمثل هذه الآليات في ثلاثة محاور رئيسية هي التوعية، والرصد، والمساءلة

أولًا: التوعية

تعمل الهيئة على نشر مبادئ المدونة وإتاحتها لجميع الفاعلين في المشهد الانتخابي، مع تنفيذ برامج توعوية لتثقيف المترشحين والأحزاب والقوائم الانتخابية ومؤيديهم بأهمية الالتزام بها قبل وأثناء العملية الانتخابية، بما يرسخ ثقافة المنافسة الشريفة والمسئولة.

ثانيًا: رصد الانتهاكات

تتولى الهيئة مراقبة مدى التزام المترشحين والأحزاب والقوائم بأحكام المدونة، وتوثيق أي مخالفات محتملة بالتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، سواء كانت وطنية أو أجنبية، بما يعزز من شفافية العملية الانتخابية ويضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

ثالثًا: المساءلة

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ التدابير والجزاءات المقررة قانونًا بحق كل من يخالف أحكام المدونة، سواء من المترشحين أو الأحزاب أو القوائم أو مؤيديهم، حفاظًا على نزاهة الانتخابات ومنع أي تجاوزات قد تمس إرادة الناخبين.

التزامات المرشحين والأحزاب السياسية

ألزمت المادة الخامسة من المدونة جميع المترشحين والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية باحترام أحكام الدستور والقوانين وقرارات الهيئة المنظمة للعملية الانتخابية، مع التأكيد على جملة من الالتزامات أبرزها:

الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد

الالتزام بخطاب سياسي نزيه يقوم على الاحترام والتنوع، والامتناع عن التمييز أو التحريض على الكراهية أو نشر الأخبار الكاذبة بأي وسيلة إعلامية.

احترام حرية الرأي والفكر للمنافسين، وقبول الاختلاف في الرأي.

التعامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات ولجانها بكل احترام، وتقديم الشكاوى بالطرق القانونية المعتمدة.

الالتزام التام بالمواعيد التي تحددها الهيئة للتقدم للترشح أو سحبه أو بدء الدعاية الانتخابية أو الصمت الانتخابي.

الإفصاح المالي الكامل عن مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، وفقًا للضوابط المقررة، مع حظر تلقي أي دعم مالي أو عيني من جهات أو أشخاص أجانب.

عدم استغلال المناصب العامة أو المرافق الحكومية أو المؤسسات التعليمية أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية.

الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية أو الرموز الوطنية مثل العلم والنشيد الوطني في الحملات الانتخابية.

عدم استغلال الأطفال أو الحياة الخاصة للناخبين والمترشحين في الدعاية.

احترام المواد الدعائية للمرشحين الآخرين وعدم التعدي عليها أو تمزيقها.

الالتزام بعدم استخدام العنف أو الإكراه أو التهديد للتأثير على إرادة الناخبين.

ضوابط سلوك مؤيدي المترشحين داخل اللجان

وحددت المادة السادسة التزامات مؤيدي المترشحين والأحزاب والقوائم الانتخابية من الناخبين والمندوبين داخل اللجان، والتي شملت:

الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة داخل مقار اللجان الانتخابية.

تقديم ما يثبت الصفة القانونية قبل مباشرة المهام.

حظر حمل الأسلحة أو المواد التي تعرض الأفراد أو الممتلكات للخطر.

الامتناع عن الدعاية الانتخابية داخل اللجان أو بالقرب من مقار الاقتراع.

منع استخدام الهاتف المحمول أو تصوير بطاقات الاقتراع.

عدم القيام بأي أفعال تعرقل سير العملية الانتخابية.

حظر تقديم أي إغراءات مالية أو مادية للتأثير على الناخبين.

التزام الناخب بإبراز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، والتوقيع في كشوف الناخبين والإدلاء بصوته بسرية تامة.

مغادرة مقر الاقتراع بعد التصويت دون إثارة الفوضى أو الإدلاء بتصريحات داخل الجمعية الانتخابية.

احترام النتائج النهائية المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، والاعتراض عليها بالطرق القانونية فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.