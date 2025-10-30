حرقوا علم إسرائيل وهتفوا ضد الصهيونية، انتهاء مليونية الحريديم ضد قانون التجنيد الإلزامي (فيديو)

الحريديم، تجمع آلاف اليهود المتشددين "الحريديم"، اليوم الخميس، فيما أطلقوا عليه مليونية ضد قانون التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، وهي قضية حساسة بالنسبة للائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

مظاهرات الحريديم ضد قانون التجنيد الإلزامي

وخرج الحريديم إلى الشوارع احتجاجا على عدم سن قانون يضمن لهم حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو أمر لطالما وعدهم به نتنياهو.

وبموجب ترتيبات قديمة يتمتع اليهود المتشددون "الحريديم" بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، شرط أن يكرسوا أنفسهم لتدريس النصوص اليهودية في المدارس الدينية.

وبات هذا الإعفاء موضع انتقاد متزايد منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، في ظل مواجهة جيش الاحتلال صعوبات في التجنيد للقتال بالقطاع.

واستجابة لدعوة حزبين حريديين متحالفين ويحوزان عددا من المقاعد البرلمانية المحورية لتماسك الحكومة، أتى محتجون من جميع أنحاء إسرائيل الخميس للمطالبة باستمرار إعفائهم من التجنيد الإلزامي.

ويشكل اليهود الحريديم 14% من سكان الاحتلال اليهود، أي نحو 1,3 مليون نسمة، بينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية. ويتمتع نحو 66 ألف رجل في سن التجنيد حاليا بالإعفاء من الخدمة.

وشهدت مظاهرات الحريديم ضد قانون التجنيد الإلزامي أعمال شغب، حيث هاجم المتظاهرون صحفية من قناة "كيشت نيوز" العبرية، وألقوا عليها الحجارة والزجاجات والعصي.

اليهود الحريديم يهتفون ضد الصهيونية

وانطلق مئات الشباب الحريديين من جسر هميتار باتجاه مركز مدينة القدس المحتلة، وهتف المتظاهرون "اللعنة على الصهاينة" وحرقوا العلم الإسرائيلي ومزقوا لافتة مكتوب عليها "كل الشعب.. جيش الدفاع الإسرائيلي" التي عُلّقت قرب محطة القطارات، خلال المسيرة، إلى جانب رفعهم لافتة كُتب عليها "الموت في سبيل إيماننا خيرٌ لنا".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، سجلت محطات القطارات ازدحامًا شديدًا، وفتحت البوابات لتسهيل حركة الركاب، حيث تم السماح بالدخول إلى المدينة للحافلات المنظمة مسبقًا فقط، مع تحذيرات الشرطة من ازدحامات مرورية غير عادية.

ويحمل المتظاهرون لافتات منددة بالتجنيد، بعضها صادر عن منظمي المظاهرات والبعض الآخر عن منظمات مستقلة، مثل: "إسرائيل هي ستالين" و"لا نخاف من الاعتقالات بل نخشى الأوامر".

من جانبه، هاجم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية المتظاهرين، موجها رسالة لهم قال فيها: "إذا كنتم قادرين على السفر للمظاهرة، يمكنكم الذهاب إلى مكتب التجنيد. إذا كنتم قادرين على السير في الشوارع، يمكنكم السير في الخدمة العسكرية وحماية دولة إسرائيل. ما كان لن يكون بعد الآن".

