الليلة، عرض آخر حلقتين من مسلسل ولد بنت شايب

تُعرض الليلة آخر حلقتين من مسلسل ولد بنت شايب، لتختتم الأحداث المشوقة التي تابعها الجمهور طوال الأسابيع الماضية.

المسلسل استطاع أن يحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل قصته وأداء أبطاله المميز، وينتظر الجمهور الليلة معرفة كيف ستنتهي القصة بعد كل المفاجآت التي شهدتها الحلقات السابقة.

موعد عرض آخر حلقتين من مسلسل ولد بنت شايب

وتُعرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل ولد بنت شايب في الساعات الأولى من الأربعاء 29 أكتوبر وبالتحديد في تمام الساعة 12 صباحا على منصة Watch It.

وكانت مخرجة العمل زينة عبد الباقي قد روحت لآخر حلقتين في المسلسل عبر حسابها على انستجرام وكتبت “ آخر حلقتين هينزلوا النهاردة بالليل.. ولد بنت شايب على Watch It.. أنا حقيقي افتقد فريق العمل”.

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل "ولد بنت شايب" بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي، ومكون من 10 حلقات.

