التوقيت الشتوي، شركات المحمول تعلن تأثر خدمات محافظ الكاش في هذه الأوقات

التوقيت الشتوي، كشفت شركات المحمول، عن توقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات ابتداءً من الساعة 11 مساء اليوم إلى فجر غد الجمعة 31 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع بدء التوقيت الشتوي بتأخير الساعة.

وكشفت شركات المحمول الأربع فودافون وأورنج وإي آند مصر ووي، أن الخدمات الخاصة بالكاش وعدد من الخدمات الأخرى كـ الشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات سوف تتأثر، وذلك نتيجة للتحديث التقني للأنظمة نتيجة التوقيت الشتوي وتأخير الساعة.

وكانت محافظ المحمول كشفت مع بداية التوقيت الصيفي الماضي أيضا عن توقف الخدمة بالتزامن مع تغيير التوقيت الشتوي.

وبدأ بالفعل تطبيق مواعيد العمل الشتوية من نهاية سبتمبر الماضي وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ الاتصالات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية.

