أخبار مصر

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوى،  ينتهي التوقيت الصيفى والذى تم البدء فى تطبيقه أبريل الماضى غدا الخميس 30  أكتوبر الجارى (آخر خميس)، ويبدأ تأخير  الساعة  60 دقيقة، مع بداية يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر.

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي مع تطبيق التوقيت الشتوي

 

موعد بداية التوقيت الشتوي 

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفى 2025 يوم الجمعة الموافق 25 إبريل الماضى - أخر جمعة فى شهر ابريل-،  ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

 

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوى

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 

موعد بدء التوقيت الشتوى فى مصر 2025


التوقيت الشتوى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية  في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

 

تفاصيل قانون التوقيت الصيفى

وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

