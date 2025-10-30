تجاهل ميسي ورونالدو، مودريتش يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم

اختار المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ميلان الإيطالي، أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وانتقل مودريتش إلى ميلان في تجربة جديدة خلال مشواره الكروي بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني عقب رحلة دامت 13 عامًا كاملة.

مودريتش يختار أفضل 5 لاعبين في التاريخ

وأجاب قائد منتخب كرواتيا عن سؤال حول أفضل 5 لاعبين في رأيه في تاريخ اللعبة قائلًا:" الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا هو أول اختياراتي".

واختار مودريتش أيضا النجم الإيطالي فرانسيسكو توتي أسطورة نادي روما، بجانب البرازيلي رونالدو نجم ريال مدريد وبرشلونة الأسبق.

وشملت اختيار نجم ريال مدريد اللاعب الكرواتي زفونيمير بوبان الذي دافع عن ألوان ميلان بجانب الفرنسي زين الدين زيدان مدربه الأسبق في صفوف الريال.

مودريتش يتجاهل ميسي ورونالدو ضمن الأفضل في التاريخ

وتجاهل مودريتش عدة أسماء بارزة على رأسها زميله الأسبق في ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم تاريخه الطويل ولعبهما سويًا في صفوف النادي الإسباني.

ولم يختر النجم المخضرم أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني الذي حقق إنجازات كبيرة في مسيرته.

وكان مودريتش قد لعب من قبل في صفوف دينامو زغرب الكرواتي وتوتنهام الإنجليزي قبل رحيله إلى ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.