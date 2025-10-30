الخميس 30 أكتوبر 2025
العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل مزرعة مواشي في الدقهلية

جثة شخص، فيتو
جثة شخص، فيتو

عثر أهالي قرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية العثور، على جثمان شخص في العقد الرابع من عمره داخل مزرعة مواشي.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره داخل مزرعة مواشي في صهرجت الكبرى. 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ميت غمر وسيارة إسعاف إلى موقع العثور على الجثمان ويشتبه وجود شبهة جنائية. 

 

وبالفحص تبين العثور على  جثة لشخص ملقاة داخل مزرعة في قرية صهرجت الكبرى داخل مزرعة مواشى، وتمت المعاينة من قبل رجال الشرطة. 

وتبين أن الجثة لشخص مجهول الاسم والعنوان ذكر ويبلغ من العمر  حوالي 35 سنة، جثة هامدة.

جرى نقل الجثمان لمستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

