أولياء أمور التجريبيات يطالبون بتخفيض المصروفات الدراسية.. يشكون من الأعباء المالية.. والمدارس الحكومية والخاصة لا تناسبهم

بدأ عدد كبير من أولياء أمور المدارس الرسمية للغات (التجريبية) في جمع توقيعات على مذكرة تطالب محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتخفيض قيمة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، أو إعفاء طلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات من قيمة مصروفات الكتب الدراسية.

وقال أولياء أمور المدارس التجريبية في مطالبهم إن الأعباء المالية للحياة اليومية باتت مرهقة، وأنهم لم يُعد بإمكانهم الوفاء بالتزامات أسرهم بالشكل الأمثل، وأن مصاريف المدارس التجريبية أصبحت عبئًا كبيرًا على أسرهم، خاصة إذا كانت الأسرة بها أكثر من طالب في المدارس التجريبية، وأن بعضهم لديه ٣ أو ٤ طلاب في مراحل تعليمية مختلفة بالمدارس التجريبية، ويعني ذلك مع نشرة مصروفات العام الدراسي الحالي أن تلك الأسر عليها سداد مبالغ مالية كبيرة لم تعد في حدود إمكانياتهم.

وطالبوا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف بإعادة النظر في قيمة مصروفات المدارس الرسمية للغات (التجريبية) والرسمية المتميزة للغات، أو أن يتم إعفاء الطلاب من قيمة مصروفات الكتب الدراسية، واعتبار الكتب الدراسية ضمن مصروفات المدرسة.

وأكدوا ثقتهم في تفهم وزير التربية والتعليم لمطالبهم، وأنه لا يدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي، وأن الوزارة تدرك حجم الضغوط المالية على كاهل الأسر وأولياء الأمور، لافتين إلى أنهم ألحقوا أبناءهم بتلك النوعية من المدارس رغبة منهم في الحصول على مستوى تعليمي جيد في حدود إمكانياتهم؛ ولكن زيادة المصروفات جعلتهم في موقف حرج، فلا يمكنهم تحويل أبنائهم إلى مدارس حكومية بعد أن اعتاد الطلاب على نظام دراسة بعينه يختلف عن نظام الدراسة في المدارس الحكومية، وأيضًا لا يمكنهم تحويل أبنائهم إلى مدارس خاصة لغات لأنهم لا يطيقون مصروفاتها الدراسية.

ووفقًا لنشرة المصروفات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ تبلغ قيمة المصروفات الدراسية للطالب في المدرسة الرسمية للغات ( التجريبية) للطالب في kg1 بقيمة ٢٤٢٧ جنيها منها ٨٣٠ جنيها قيمة الكتب الدراسية، وفي kg2 تبلغ قيمة مصروفات الطالب ١٨٧٥ جنيهًا منها ٨٣٠ جنيهًا قيمة الكتب الدراسية، وللصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٢١٢٥ جنيهًا منها ١٠٣٠ جنيهًا قيمة الكتب الدراسية، وللصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٢٤٢٥ جنيهًا منها ١٣٣٠ قيمة الكتب الدراسية، وللصفين الأول والثاني الإعدادي تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٢٦٤٥ جنيهًا منها ١٥٠٠ جنيهًا قيمة الكتب الدراسية، وللصف الثالث الاعدادي تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٢٤٤٥ جنيهًا منها ١٤٠٠ جنيه قيمة الكتب الدراسية، بجانب أن الطالب يتحمل سداد قيمة ١٠٠ جنيه للنشاط، و٥٠ جنيهًا للتطوير التكنولوجي.

وتبلغ قيمة مصروفات الطالب في المدارس الرسمية المتميزة للغات ( تجريبي مميز) في kg1 تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٣٤٧٧ جنيهًا منها ٨٣٠ جنيها قيمة الكتب الدراسية، وفي kg2 تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٣٤٧٧ جنيهًا منها ٨٣٠ جنيهًا قيمة الكتب الدراسية، وللصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٤١٩٠ جنيهًا منها ١٠٣٠ جنيهًا قيمة الكتب الدراسية. وفي الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٤٤٩٠ جنيهًا منها ١٣٣٠ جنيهًا قيمة الكتب الدراسية، وللصفين الأول والثاني الإعدادي تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٥١٧٣ جنيهًا منها ١٥٠٠ جنيهًا قيمة الكتب الدراسية، وللصف الثالث الاعدادي تبلغ قيمة مصروفات الطالب ٤٩٧٣ جنيهًا منها ١٤٠٠ جنيهًا قيمة الكتب الدراسية.

بالإضافة إلى ١٠٠ جنيه نشاط عام ومثلها للتطوير التكنولوجي بالمدارس التجريبية المتميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.