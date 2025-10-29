ريال مدريد بعد رفض طعون السوبر ليج: يويفا والاتحاد الإسباني انتهكا قواعد المنافسة الحرة

أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا جديدًا بشأن رفض الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''يويفا'' والاتحاد الإسباني، بشأن بطولة السوبر ليج.

ويتصدر نادي ريال مدريد قائمة الأندية الداعمة لبطولة السوبر ليج بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، الذي يعتبر رئيس مشروع البطولة.

وأكد ريال مدريد، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، انتهكوا بشكل خطير قواعد المنافسة الحرة للاتحاد الأوروبي، قائلا في بيان عبر موقع النادي الرسمي: ''يعرب نادي ريال مدريد عن امتنانه لرفض محكمة مقاطعة مدريد الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قضية دوري السوبر، قد انتهك بشكل خطير قواعد المنافسة الحرة للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية بإساءة استغلال مركزه المهيمن في كرة القدم''.

وأضاف بيان ريال مدريد: ''يمهد هذا الحكم الطريق للمطالبة بتعويضات جسيمة تكبدها النادي، كما يفيد ريال مدريد أنه أجرى طوال عام 2025 العديد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإيجاد حلول، دون التوصل إلى أي التزام بشأن محاكمة أكثر شفافية واستدامة مالية، وحماية صحة لاعبي كرة القدم، وتحسين تجربة المشجعين في الملاعب وخارجها، بما في ذلك نماذج بث مجانية ومتاحة عالميًا كما هو الحال في كأس العالم للأندية''.

وأردف بيان ريال مدريد: ''بناءً على ذلك، يعلن النادي أنه سيواصل العمل لصالح كرة القدم العالمية وجماهيرها، ويسعى في الوقت نفسه للحصول على تعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الأضرار الجسيمة التي تكبدها الفريق''.

اعتذار رسمي من فينيسيوس جونيور لجماهير ريال مدريد

فيما قدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي، بعد اعتراضه الغاضب على قرار استبداله خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

اعتذار فينيسيوس

وقال فينيسيوس في بيان نشره عبر حساباته الرسمية: “اليوم أود أن أعتذر لجميع المدريديين عن ردة فعلي عند استبدالي في الكلاسيكو. وكما فعلت بالفعل شخصيًا خلال تدريب اليوم، أود أيضًا أن أعتذر مجددًا لزملائي في الفريق، وللنادي، وللرئيس”.

وأضاف اللاعب: “أحيانًا تغلبني العاطفة بسبب رغبتي الدائمة في الفوز ومساعدة فريقي. شخصيتي التنافسية نابعة من الحب الكبير الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثّله”.

وختم فينيسيوس بيانه قائلًا: أعدكم بأن أواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".

ويأتي هذا الاعتذار بعد موجة من الجدل أثارتها لقطات اعتراضه أثناء التبديل في الكلاسيكو، والتي دفعت إدارة النادي للتأكيد على أهمية الانضباط واحترام قرارات الجهاز الفني.

