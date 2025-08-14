منال عوض تعتمد حركة محليات محدودة في 10 محافظات

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حركة محليات محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين فى 10 محافظات.

وتضمنت الحركة تعيين 7 سكرتيري عموم جدد، وهم: عبد الله عاشور حسن سكرتير عام الأقصر، وماهر محمد كامل هاشم سكرتير عام أسوان، وأحمد عبد اللاه توفيق وزيري سكرتير عام السويس، وأحمد محمد عبده الإسكندراني سكرتير عام الإسماعيلية، وسامي أحمد فؤاد علام سكرتير عام قنا، محمد محمود أنيس سكرتير عام المنيا، وعمر محمود الشافعي الأكرت سكرتير عام جنوب سيناء.

كما تضمنت الحركة: تعيين 5 سكرتيري مساعدين للمحافظات، وهم: رماح السيد هاشم سكرتير مساعد أسوان، وإيهاب محمد مكاوي سكرتير مساعد جنوب سيناء، وطارق محمد أبوالعطا سكرتير مساعد القاهرة، وطارق محمد عبد الرحمن بحيري سكرتير مساعد دمياط، وأحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بني سويف.

ووجهت منال عوض، القيادات الجديدة بأهمية التواجد الميداني في الشارع والتفاني والعطاء في العمل وخدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول سريعة لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة الدورية للملفات الخدمية والتنموية المختلفة على أرض المحافظات ودفع وتيرة العمل بها وتحقيق معدلات إنجاز في تلك الملفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بصورة مستمرة بتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في مختلف الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة المعنية، لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتصعيد الكوادر المحلية المتميزة واستبعاد المقصرين منهم.

