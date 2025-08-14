الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض تعتمد حركة محليات محدودة في 10 محافظات

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
ads

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حركة محليات محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين فى 10 محافظات.

منال عوض: تنفيذ حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية بنوبات "السحابة السوداء"

منال عوض تتابع جهود رصد وتحسين جودة الهواء والمياه لحماية البيئة

 وتضمنت الحركة تعيين 7 سكرتيري عموم جدد، وهم: عبد الله عاشور حسن سكرتير عام الأقصر، وماهر محمد كامل هاشم سكرتير عام أسوان، وأحمد عبد اللاه توفيق وزيري سكرتير عام السويس، وأحمد محمد عبده الإسكندراني سكرتير عام الإسماعيلية، وسامي أحمد فؤاد علام سكرتير عام قنا، محمد محمود أنيس سكرتير عام المنيا، وعمر محمود الشافعي الأكرت سكرتير عام جنوب سيناء.

كما تضمنت الحركة: تعيين 5 سكرتيري مساعدين للمحافظات، وهم: رماح السيد هاشم سكرتير مساعد أسوان، وإيهاب محمد مكاوي سكرتير مساعد جنوب سيناء، وطارق محمد أبوالعطا سكرتير مساعد القاهرة، وطارق محمد عبد الرحمن بحيري سكرتير مساعد دمياط، وأحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بني سويف.

ووجهت منال عوض، القيادات الجديدة بأهمية التواجد الميداني في الشارع والتفاني والعطاء في العمل وخدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول سريعة لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة الدورية للملفات الخدمية والتنموية المختلفة على أرض المحافظات ودفع وتيرة العمل بها وتحقيق معدلات إنجاز في تلك الملفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بصورة مستمرة بتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في مختلف الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة المعنية، لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتصعيد الكوادر المحلية المتميزة واستبعاد المقصرين منهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الاسماعيلية حركة محليات

مواد متعلقة

منال عوض: اختبارات تحديد المستوى بمركز سقارة تُجسّد نموذجًا لتطوير منظومة التدريب الحكومي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads