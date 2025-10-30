ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإسكندرية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بقيادة المهندس جمال عمارة، وكيل الوزارة، جهودها المكثفة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومخازن السلع ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؛ لضبط المنظومة التموينية والتصدي لمظاهر الغش والتلاعب وحماية حقوق المواطنين.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط ٣٠٠ كجم من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية، حيث تبين وجود علامات فساد وتغير في اللون والرائحة.

كما تم ضبط محل جزارة بدون ترخيص، ومحل لحوم مجمدة بدون ترخيص بحوزته ١١٣ كجم من اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتم تنفيذ محضر إعدام منتجات أجبان بكمية ٩.٦ كجم، وإعدام ١٠٢ شيكارة دقيق بلدي زنة ٥٠ كجم غير صالح للاستخدام.

وأكدت مديرية التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة المختصة، مشددة على استمرار الحملات اليومية المكثفة بجميع أحياء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي بحزم لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب في السلع حفاظًا على حقوق المواطنين.

