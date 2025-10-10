ضبط المتهمين بسرقة ورشة محل عملهما بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من داخل ورشة محل عملهما بأسلوب "المغافلة" فى منطقة الجمالية.

سرقة مبلغ مالي من ورشة بالجمالية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط (عاملين) بدائرة القسم لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل الورشة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهما "مبلغ مالى، دراجة نارية، و2 هاتف محمول، ودراجة هوائية".

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن الدراجتين النارية والهوائية وهاتفي المحمول تم شرائهم من متحصلات واقعة السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

