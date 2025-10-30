شجار بين وزيرين إسرائيليين بسبب مناصب الأحزاب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مواجهة حادة وصراخًا متبادلًا بين وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تطورت إلى مشادة كادت تصل إلى العراك بالأيدي قبل أن يتدخل الحضور لاحتواء الموقف.

سبب المشادة بين الوزيرين الإسرائيليين

ويُظهر الفيديو وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف من حزب "عوتسما يهوديت"، وهو يقتحم غاضبًا الغرفة التي كان يتواجد فيها وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب الليكود الحاكم.

״תוריד את היד״ - כזה עוד לא ראיתם: שני שרים בממשלה בקטטה שכמעט גלשה לפסים פיזיים בגלל קרב בשולי הקונגרס הציוני. השר וסרלאוף תקף בחריפות את השר מיקי זוהר על הדיל שלו שכולל את מפלגות האופוזיציה ״חוצפנים, עבר נרצע, הולך עם השמאל אבל מחרים את עוצמה״ | אל תחמיצו pic.twitter.com/GxfVEhXmC3 — מיכאל שמש Michael Shemesh (@shemeshmicha) October 29, 2025



وقعت المشادة خلال أعمال تقسيم الأدوار في المنظمات الصهيونية الرئيسية بين الأحزاب السياسية، وذلك في إطار اتفاق تسوية أوسع، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقالت التقارير: إن فاسرلاوف اقتحم القاعة احتجاجًا على ما وصفه بـ"تآمر" ميكي زوهار الذي يدير المفاوضات باسم حزب الليكود، لعقد ائتلاف واسع يشمل أحزابًا مختلفة من بينها يش عتيد، والأحزاب الحريدية، والصهيونية الدينية، وكاحول لافان، مع استبعاد حزب "عوتسما يهوديت" من توزيع المناصب.

حزب بن غفير يتهم حزب الليكود بـ"النفاق السياسي"

اتهم حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حزب الليكود بـ"النفاق السياسي"، قائلًا إن الحزب الحاكم يفضل التعاون مع أحزاب المعارضة واليسار من أجل إقصاء عوتسما يهوديت من المناصب داخل المنظمات الصهيونية.

خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمنظمة الصهيونية العالمية، أثار ترشيح يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنصب مدير الإعلام في المنظمة، موجة غضب عارم داخل إسرائيل.

تجميد أعمال اللجنة الدائمة للمنظمة الصهيونية

ووفق التقارير، فإن وزير الثقافة ميكي زوهار هو من رشح نتنياهو الابن للمنصب، الذي يمنحه امتيازات توازي رتبة وزير، تشمل مكتبًا رسميًا وسيارة خاصة.

أدت حالة الجدل الواسعة إلى تجميد أعمال اللجنة الدائمة للمنظمة الصهيونية العالمية في القدس مساء الأربعاء، ولم يُجرِ الأعضاء التصويت على التعيين.

ومن المتوقع استئناف النقاشات بشأن المنصب خلال الأسبوعين المقبلين بعد تهدئة التوترات السياسية بين الأحزاب المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.