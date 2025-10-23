بن غفير يهدد الأسرى الفلسطينيين بالإعدام

ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المعروف بمواقفه المتطرفة يقتحم سجن "نوتشافوت" ويهدد الأسرى الفلسطينيين بإعدامهم.

ووثق مقطع فيديو متداول الوزير وهو يخاطب مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل زنزانة، وقد بدا متفاخرا بوضعهم المهين، قائلا لهم: “الكل يجلس على الأرض كما يجب”.

وتظهر المشاهد الأسرى وهم مقيدون، جالسون على الأرض في ظروف قاسية، بينما يوجه إليهم بن غفير تهديدات مباشرة ويحرمهم من أبسط مقومات الكرامة الإنسانية، في مشهد وصفه الكثير بأنه يعكس تصاعد الخطاب العنصري والتحريضي داخل دوائر السلطة في إسرائيل.

واستهزأ الوزير الإسرائيلي بحقوقهم الأساسية، قائلا ساخرا: "لن تحصلوا على الشوكولاتة، المربى، التلفاز، ولا حتى الراديو"، مؤكدا أن هذه الأمور البسيطة سلبت منهم عمدا كعقاب جماعي.

واختتم بن غفير جولته الاستفزازية بدعوة صريحة إلى إعدام الأسرى، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين" وفق روايته، في خطاب يعكس سياسة انتقامية منهجية تتبناها حكومة بلاده تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

المشهد أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون وحقوقيون دليلا صارخا على تفشي الكراهية والعنصرية في أعلى مستويات السلطة الإسرائيلية، ما دفع إلى تفاعل واسع ومطالب متزايدة بكشف هذه الممارسات ومحاسبتها.

