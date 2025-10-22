الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بن غفير: حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مساء اليوم الأربعاء: حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية الآن.

 

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح ضم الضفة الغربية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت أن إسرائيل تنفذ عمليات تدمير فى شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم.

 

ثلاثة مخيمات للاجئين

وقالت الأونروا في بيان، اليوم الأربعاء: إن ثلاثة مخيمات للاجئين في مناطق جنين وطولكرم ونور شمس قد تم إخلاؤها، وتم منع سكانها من العودة إليها.

وأشارت إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تُمهد الطريق لعمليات الضم.

 

إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة

وأضافت أن القوانين الإسرائيلية المناهضة للوكالة أسفرت عن إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة داخل الضفة الغربية، وأدت إلى طرد موظفين دوليين من عملهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بن غفير وزير الأمن القومي الاسرائيلي الضفة الغربية الكنيسة إسرائيل الفلسطينيين

مواد متعلقة

الحزب الناصري: التصعيد الإسرائيلي في الضفة يمثل اختراقًا للاتفاقات ويهدد استقرار الوضع السياسي

الأونروا: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري

بن غفير يدعو إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين

الأكثر قراءة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

إحالة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

شهامة سائق أنقذت فتاة من لص اختطف هاتفها، والنشطاء: موقف رجولة وجدعنة (فيديو)

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

زيزو أساسيا، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

إجراءات دعم جديدة قريبًا، مدبولي يكشف مفاجآت للفئات الأكثر احتياجًا بعد زيادة البنزين

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads