بن غفير: حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مساء اليوم الأربعاء: حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية الآن.

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح ضم الضفة الغربية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت أن إسرائيل تنفذ عمليات تدمير فى شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم.

ثلاثة مخيمات للاجئين

وقالت الأونروا في بيان، اليوم الأربعاء: إن ثلاثة مخيمات للاجئين في مناطق جنين وطولكرم ونور شمس قد تم إخلاؤها، وتم منع سكانها من العودة إليها.

وأشارت إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تُمهد الطريق لعمليات الضم.

إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة

وأضافت أن القوانين الإسرائيلية المناهضة للوكالة أسفرت عن إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة داخل الضفة الغربية، وأدت إلى طرد موظفين دوليين من عملهم.

