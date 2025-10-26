بن غفير: منع نتنياهو من أداء مهامه وإخضاعه للمحاكمة 4 أيام أسبوعيا هجوم على إسرائيل

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: إن منع نتنياهو من أداء مهامه وسط تحديات أمنية وسياسية وإخضاعه للمحاكمة 4 أيام أسبوعيا يعد هجوما على إسرائيل.

يأتي هذا التطور في ظل ضغوط داخلية متزايدة على حكومة نتنياهو، واتهامات من المعارضة له بـاستغلال التوتر الأمني لتأجيل محاكمته، بينما تؤكد الحكومة أن الظروف الراهنة تتطلب تفرغ القيادة لإدارة الأزمات السياسية والأمنية.

الرئيس الإسرائيلي يبحث إمكانية العفو عن نتنياهو بقضايا الفساد

والأسبوع الماضي، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لصحيفة هآرتس، إن الرئيس بحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد.

ترامب يطالب بالعفو عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلال الكلمة التى ألقاها فى الكنيست حينما زار الاحتلال الإسرائيلي، بالعفو عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

