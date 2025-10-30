مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل في طهواي بالدقهلية

لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل صدمته بجوار نقطة شرطة كهواية مركز السنبلاوين في الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل بجوار نقطة شرطة طهواي بمركز السنبلاوين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، وتبين أن الطفل صدمته سيارة ربع نقل بجوار نقطهة شرطه طهواى.



وتبين أن الجثة لطفل يدعى محمد رضا محمود غندور 4 سنوات، ومقيم بقرقيرة وتم نقله لمستشفي السنبلاوين.

تحرر المحضر اللازم وجاري التحقيق من النيابة في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.