الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل في طهواي بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل صدمته بجوار نقطة شرطة كهواية مركز السنبلاوين في الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل بجوار نقطة شرطة طهواي بمركز السنبلاوين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، وتبين أن الطفل صدمته سيارة ربع نقل بجوار نقطهة شرطه طهواى.
 
وتبين أن الجثة لطفل يدعى محمد رضا محمود غندور 4 سنوات، ومقيم بقرقيرة وتم نقله لمستشفي السنبلاوين.

تحرر المحضر اللازم وجاري التحقيق من النيابة في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية في الدقهلية جثة هامدة صدمته سياره شرطة النجدة سيارة إسعاف سيارة ربع نقل مستشفي السنبلاوين

مواد متعلقة

ماجدة خير الله تهاجم العوضي: يقدم تيمة واحدة ولا يستطيع تجسيد أدوار فراج وشاهين

فرحة غامرة.. فرحة غامرة!

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي لبدء مباحثات مهمة بالعاصمة الإدارية

مجزرة وأعنف عملية أمنية في تاريخ البلاد، ماذا يحدث بالبرازيل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

تعزيز الاستثمارات بمصر يتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء الكويت

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية