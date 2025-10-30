مجزرة وأعنف عملية أمنية في تاريخ البلاد، ماذا يحدث بالبرازيل؟ (فيديو وصور)

تحولت عملية الاحتواء التي نفذتها الشرطة البرازيلية لوقف توسع عصابة الكوماندو فيرميلو في أحياء الصفيح بشمال ريو دي جانيرو إلى مجزرة تعتبر أعنف عملية أمنية في تاريخ البرازيل، مخلفة 132 قتيلا بينهم 4 من رجال الأمن واعتقال 81 شخصا.

تنفيذ نحو مئة مذكرة توقيف

وأشارت صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية إلى أن العملية تهدف إلى تنفيذ نحو مئة مذكرة توقيف، أبرزها ضد زعيم العصابة إدجار ألفيش أندرادي المعروف بـ دوكا، لكنها تحولت إلى معركة دامية استخدمت فيها العصابة أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة مفخخة لمواجهة قوات الأمن.

تفاصيل العملية ضد عصابة الكوماندو فيرميلو بالبرازيل

أشارت الصحيفة إلى أن هناك 2500 عنصر من الشرطة المدنية والعسكرية والقوات الخاصة شاركوا فى العملية، حيث استخدمت الشرطة مروحيات ومركبات مدرعة وطائرات مسيرة ومعدات تفجير لتفكيك الحواجز داخل الأحياء الفقيرة، وتم مصادرة 93 بندقية هجومية ونصف طن من المخدرات.

ورغم العدد الكبير من الضحايا، وصف حاكم ولاية ريو كلاوديو كاسترو العملية بأنها نجاح باهر لضرب الجريمة المنظمة، بينما أشار وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي إلى أن الرئيس لولا دا سيلفا شعر بالرعب من حجم الخسائر البشرية.

من هى عصابة الكوماندو فيرميلو؟

تأسست العصابة في منتصف السبعينيات داخل السجون، وامتدت نفوذها إلى أحياء الصفيح والمهربين عبر أمريكا الجنوبية، واكتسبت سمعة حامية للفقراء لكنها فى الواقع فرضت نظاما من العنف والسيطرة المسلحة مما جعلها أكبر منظمة إجرامية فى ولاية ريو وأكثرها خطورة.

إدجار ألفيش أندرادى، 55 عاما، زعيم العصابة المطلوبة بـ20 مذكرة توقيف ومتهم بأكثر من 100 جريمة قتل يسيطر على مناطق واسعة ويقود كتيبة الدب، التى استخدمت طائرات مسيرة مسلحة لمواجهة الشرطة فى العمليات الأخيرة.

