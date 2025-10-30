لجنة برلمانية تناقش بروتوكولا معدلا بشأن اتفاقية محطة الضبعة النووية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا في تنفيذ محطة الضبعة النووية.



تعديل اتفاقية تنفيذ محطة الضبعة النووية

ويتضمن الاتفاق إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي بالمشروع.

الاتفاقية الإطارية بين مصر وروسيا بشأن تنفيذ محطة الضبعة النووية

ويأتي هذا الإجراء في ضوء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2015، والتي ألزمت الجانب المصري بتوفير أنظمة الحماية المادية للمحطة.

تصميم الأنظمة الخاصة بالحماية في محطة الضبعة النووية

كما نص عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع في ديسمبر 2016 مع شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية على أن تصميم وتشغيل أنظمة الحماية المادية في محطة الضبعة النووية يكون على نفقة الجانب المصري.

