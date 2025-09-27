وزير الكهرباء يكشف أهداف الدولة من دخول عالم الطاقة النووية.. بدء تشغيل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة 2029.. وتوجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل بالمشروع

يشارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الوقت الجاري في الجلسة العامة لمنتدى الأسبوع الذرى العالمي بالعاصمة الروسية موسكو بحضور وفود من 105 دول حول العالم.

منتدى الأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو

وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤيتها ۲۰۳۰، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما في مشروع محطة الضبعة النووية.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى اكتمال أعمال البناء بالمحطة لـ 33% من الأعمال الإنشائية، في خطوة تعزز طموح البلاد للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتوفير احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء بشكل مستدام، مشيرا إلى أن مصر تستهدف رفع نسبة الإنجاز في أعمال بناء المحطة إلى 42% بنهاية العام الجاري، مع بدء تشغيل الوحدة الأولى للمفاعل النووي في عام 2029.

دخول مصر إلى عالم التكنولوجيا النووية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية

وأوضح وزير الكهرباء، أن قرار القيادة السياسية بدخول مصر إلى عالم التكنولوجيا النووية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية فى ضوء البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث بدأ العمل فى مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء بالشراكة والتعاون مع الأشقاء فى روسيا الاتحادية وفى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والشعبين المصري والروسي.

وقال إن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤيتها ۲۰۳۰، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا الحرص على توظيف ما لدي مصر من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية على المستويين العربي والإفريقي من خلال عضويتنا في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي.

وتابع أن البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية يعد شاملا ومتكاملا بما يحقق أهداف الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني فى إطار خطة التنمية المستدامة، وبشكل يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بمصر، وبرامج ومشروعات مساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات مع تطوير موارد بشرية ملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمرافق المرتبطة بها.

وأشار إلى مشاركة مصر في عدد من هذه المبادرات والتي يتم بموجبها حاليًا الانتهاء من تركيب معجل خطي طبي ثلاثي الأبعاد يستخدم لتقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، مبينا التوصل إلى عدد من الطفرات النباتية باستخدام تكنولوجيا الإشعاع من شأنها المساهمة في إنتاج محاصيل ذات قدرة إنتاجية أكبر وأكثر تحملًا للظروف المناخية الصعبة، وبرامج تصنيعية واستكشافية أخرى فى مجالات الصحة والصناعة والعناصر والموارد الأرضية.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن تسريع الأعمال بمحطة الضبعة

واستعرض الدكتور محمود عصمت تطورات المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة كخطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن التقدم في تنفيذ المشروع والالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة، وتركيب مصائد قلب المفاعل للوحدات النووية الأربع، والحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود للمحطة، وكذا استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات بالوحدات الأربع، وجار تصنيع المعدات ومنها مولدات البخار ومثبت الضغط وأجزاء الدائرة الرئيسية ومولدات الكهرباء وغيرها فى إطار المخطط الزمني للمشروع.

وأكد أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد ثمرة سنوات من العمل الجاد موضحا التنسيق والتعاون والتكامل بين القائمين على تنفيذ محطة الضبعة النووية من الجانبين المصري والروسي، مضيفا أهمية اللقاءات المباشرة والمتابعة المستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، ومستجدات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مشيدا بعمق العلاقات بين الشعبين المصري والروسي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون فى مختلف المجالات.

كما أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل نحو نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية في إطار البرنامج المصري السلمى لاستخدامات الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، مؤكدًا وجود العديد من الجهات في مصر مؤهلة ولديها القدرة للمشاركة في هذا المجال، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة في إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والحد من الانبعاثات الكربونية.

