الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق: مفاعلات الضبعة الأحدث عالميا وهذه أكبر ميزة

مشروع الضبعة النووي،
مشروع الضبعة النووي، فيتو

أكد الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، أن المفاعلات النووية في محطة الضبعة النووية من طراز VVER-1200، وهو أحد أحدث مفاعلات الجيل الثالث بلس، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تتميز بارتفاع معايير السلامة واعتمادها على أنظمة عمل متطورة تقلل من تدخل الإنسان في حالات الطوارئ.

أنظمة "الباسيف سيستم" للسلامة

وأضاف إسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وآية عبد الرحمن ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن هذا النوع من المفاعلات يطبق أنظمة "الباسيف سيستم"، التي تمكن المفاعل من التعامل مع أي ظروف غير طبيعية بشكل تلقائي دون تدخل بشري مباشر.

حماية البيئة ومعايير عالمية

وأشار رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق إلى أن تصميم المفاعلات يراعي معايير حماية البيئة ومنع التلوث، ما يجعلها من أكثر النماذج نجاحًا ويتم تصديرها للعديد من الدول حول العالم.

اختبارات صارمة على وعاء ضغط المفاعل

وأوضح أن وعاء ضغط المفاعل، بعد وصوله إلى الضبعة، سيخضع لاختبارات دقيقة تشمل الفحوصات الجيوفيزيائية، تصوير أشعة "إكس"، والتجارب المعملية المختلفة، لضمان خلوه من أي عيوب تصنيع قد تؤثر على السلامة.

محطة الضبعة في مصاف المشاريع النووية العالمية

ولفت إسلام إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تعكس حرص الدولة على تطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمان النووي، مما يجعل محطة الضبعة واحدة من المشاريع النووية الرائدة على المستوى الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس هيئة الطاقة النووية هيئة الطاقة النووية الطاقة النووية مفاعلات الضبعة محطة الضبعة المفاعلات النووية

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يكشف نسبة الإنجاز بمشروع الضبعة النووي ودور السيسي

وزير الكهرباء يشهد نقل وعاء ضغط مفاعل الوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة

وزير الكهرباء يشهد تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية من روسيا إلى مصر

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads