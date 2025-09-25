رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق: مفاعلات الضبعة الأحدث عالميا وهذه أكبر ميزة

أكد الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، أن المفاعلات النووية في محطة الضبعة النووية من طراز VVER-1200، وهو أحد أحدث مفاعلات الجيل الثالث بلس، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تتميز بارتفاع معايير السلامة واعتمادها على أنظمة عمل متطورة تقلل من تدخل الإنسان في حالات الطوارئ.

أنظمة "الباسيف سيستم" للسلامة

وأضاف إسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وآية عبد الرحمن ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن هذا النوع من المفاعلات يطبق أنظمة "الباسيف سيستم"، التي تمكن المفاعل من التعامل مع أي ظروف غير طبيعية بشكل تلقائي دون تدخل بشري مباشر.

حماية البيئة ومعايير عالمية

وأشار رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق إلى أن تصميم المفاعلات يراعي معايير حماية البيئة ومنع التلوث، ما يجعلها من أكثر النماذج نجاحًا ويتم تصديرها للعديد من الدول حول العالم.

اختبارات صارمة على وعاء ضغط المفاعل

وأوضح أن وعاء ضغط المفاعل، بعد وصوله إلى الضبعة، سيخضع لاختبارات دقيقة تشمل الفحوصات الجيوفيزيائية، تصوير أشعة "إكس"، والتجارب المعملية المختلفة، لضمان خلوه من أي عيوب تصنيع قد تؤثر على السلامة.

محطة الضبعة في مصاف المشاريع النووية العالمية

ولفت إسلام إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تعكس حرص الدولة على تطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمان النووي، مما يجعل محطة الضبعة واحدة من المشاريع النووية الرائدة على المستوى الدولي.

