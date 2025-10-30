المياه غمرت 128 ألف منزل، مصرع وفقدان 18 شخصا جراء فيضانات فيتنام

أعلنت وزارة البيئة فى فيتنام، اليوم الخميس، عن مصرع عشرة أشخاص وفقدان ثمانية آخرين، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مناطق وسط البلاد مؤخرا.

الفيضانات غمرت أكثر من 128 ألف منزل في خمسة أقاليم

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة تشانيل نيوز آشيا في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الفيضانات غمرت أكثر من 128 ألف منزل في خمسة أقاليم، فيما بلغ ارتفاع المياه ثلاثة أمتار في بعض المناطق.

كما تضررت عدة كيلومترات من الطرق أو أغلقت بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت أكثر من خمسة آلاف هكتار من المحاصيل، وتسببت في نفوق أكثر من 16 ألف رأس من الماشية.

موسم العواصف يستمر من شهر يونيو وحتى شهر أكتوبر.

وتعد فيتنام عرضة في كثير من الأحيان للعواصف والفيضانات التي تتسبب في إحداث أضرار على نطاق واسع، وخاصة خلال موسم العواصف الذي يستمر من شهر يونيو وحتى شهر أكتوبر.

