البنك الزراعي يعلن تأثر خدماته لمدة ساعتين ونصف بسبب التوقيت الشتوي

أعلن البنك الزراعي المصري عن تأثر الخدمات المقدمة للعملاء لمدة ساعتين ونصف بسبب بدء العمل بالتوقيت الشتوي اليوم الخميس.

وقال البنك في رسالة وجهها للعملاء أنه بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يرجي العلم أن جميع الخدمات البنكية ستتأثر بشكل مؤقت نظرا لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية للبنك، وذلك اليوم الخميس اعتبارا من الساعة 10:30 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباح الجمعة بالتوقيت الجديد مما قد يؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول طريقة الاستثمار في الأوراق المالية من خلال خدمات البنك.

وأوضح البنك الزراعي أنه لإتمام عملية الاستثمار للعملاء في الأوراق المالية فإن ذلك يتم عبر قطاع الخزانة بتقديم أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق عن طريق:

-القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

-عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية " تصل إلى 1200 فرع " بكفاءة وسرعة عالية.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

-شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء.

-إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

-التعرف على المشاكل الي تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

ويقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه خاصة من الفلاحين، وفي مقدمة تلك الخدمات عدد من القروض المتنوعة التي تستهدف تسهيل العمل على المزارعين، باستخدام الآلات الحديثة والميكنة وكذلك توفير مياه الري.

وتشمل قائمة القروض المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي ما يلي:

1- قرض المحاصيل

- قيمة القرض: تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة

- فترة السداد: عام

- سعر الفائدة: 5% متناقصة

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

2- قرض التحول نحو الري الحديث

- قيمة القرض: 2 مليون جنيه

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.