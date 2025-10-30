حبس كهربائي أضرم النار في شقته بالفيوم

أمرت نيابة الفيوم بـ حبس "عبد المنعم هـ " 31 سنة، كهربائي 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإشعال النيران داخل شقته، بقرية منشاة عبدالله، بدائرة مركز الفيوم، على خلفية مشادة نشب بينه وبين أهل زوجته بسبب اعتراض الاسرة علي إدمانه للمواد المخدرة.

اقوال الزوجة والزوج المتهم

وكانت قد أقرت زوجة المتهم "نهلة. أ " 25 سنة ربة منزل، أن زوجها يعانى من اضطرابات نفسية ودائم تعاطى المخدرات وان هناك خلافات زوجية بينهما، وأثناء وجود والدها وشقيقها بالمسكن لإنهاء الخلافات، حاولا الخروج من بمصوغات الزوجة الذهبية، هياج الزوج وتعدي عليهم بالضرب لمنعهم الخروج من الشقة، وأضرم النيران بها عن طريق فتح غاز البوتاجاز وإشعال النار ببعض المفروشات وامتد الحريق حتى غرفة النوم وغرفة الاطفال، وتسبب في احتراق محتوياتها، كما اخترقت منضدة الطعام، وبمواجهة المتهم بأقوال زوجته أقر بارتكابه الواقعة، وجار عرضه علي النيابة المختصة.

عاطل يشعل النار في شقته

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بأن عاطلا مقيم بقرية منشأة عبدالله، دائرة المركز، أشعل النار في شقته، وبداخلها زوجته ووالدها وشقيقها وأولاده، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجاني يدمن تعاطي المواد المخدرة، ونسب خلاف بينه وبين زوجته ووالدها، فأشعل النار في المسكن وبداخله الزوجة ووالدها وشقيقها والأبناء، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الكتلة السكنية المجاورة، كما تمكن الجيران، من انتشال الزوجة والأطفال من وسط النار، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض علي النيابة المختصة، التي أصدرت قرارها السابق، بالحبس 4 أيام.

