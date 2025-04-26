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أخبار مصر

أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف تفاصيل جديدة عن معركة تبة الشجرة

موقع تبة الشجرة،
موقع تبة الشجرة، فيتو
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كشف اللواء محمد عبدالقادر، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل جديدة بشأن معركة "تبة الشجرة، خلال حرب أكتوبر 1973.

المشروع التكتيكي لحرب أكتوبر

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية خلال برنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس”:"القوات المسلحة كانت تصل لها المعلومات تباعًا بشأن حرب أكتوبر، وفي يوم 3 أكتوبر تم دعوتهم لمؤتمر ضمن المشروع التكتيكي للحرب، وقيل لنا وقتها اعتبروا أنفسكم في حرب، والمخفي هو توقيت العبور".

 

وتابع: تم الدعوة إلى رفع الروح المعنوية للجنود، متابعًا: "معركة تبة الشجرة كانت في قطاع الفرقة الثانية التي خدمت فيها، وكنت مُشاركا في هذه العملية السرية".

 

 

أسلوب القضاء على الإسرائيليين في تبة الشجرة

وقال “عبد القادر”: "تبة الشجر كانت منطقة مرتفة في مواجهة القوات المتقدمة، ويعتليها الدبابات والمدفعية الإسرائيلية، وهو ما يجعلها مسيطرة على الوضع، وتم ضربها بجميع أنواع الأسلحة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي كان سرعان ما يعود لها، لذا كان من الضروري اتباع  أسلوب آخر للمواجهة، وتم تشكيل ما عُرف بدورية اقتناص دبابات حتى تمت السيطرة على المنطقة والقضاء على كل صهيوني بها.

 

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