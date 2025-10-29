الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيراميكا يقفز للقمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبتروجت

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة قبل مباراة الأهلي مع بتروجت، اليوم في الجولة الـ 12.

ويلتقي الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء مع بتروجت بالجولة الثانية عشر على أرضية ستاد الكلية الحربية.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بتروجت

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة 
2- الأهلي 21 نقطة 
3- المصري 19 نقطة 
4- وادي دجلة 19 نقطة 
5- الزمالك 18 نقطة 
6- إنبي 18 نقطة 
7- بيراميدز 17 نقطة 
8- زد 16 نقطة 
9- غزل المحلة 15 نقطة 
10- سموحة 15 نقطة 
11- مودرن سبورت 15 نقطة 
12- الجونة 15 نقطة 
13- البنك الأهلي 14 نقطة 
14- بتروجيت 14 نقطة 
15- حرس الحدود 12 نقطة 
16- طلائع الجيش 10 نقاط
17- المقاولون العرب 9 نقاط
18- فاركو 9 نقاط
19- الاتحاد 8 نقاط
20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
21- الإسماعيلي 7 نقاط 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري 

حرس الحدود 0-0 غزل المحلة (انتهت)

مودرن سبورت 1-2 المقاولون  (انتهت)

كهرباء الإسماعيلية 0-1 سيراميكا كليوباترا  (انتهت)

طلائع الجيش 2-2 زد  (انتهت)

فاركو 1-0 الإسماعيلي  (انتهت)

سموحة 0-1 الجونة (انتهت)

الاتحاد السكندري 1-2 وادي دجلة (انتهت)

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً 

الخميس 30 أكتوبر 2025 

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة 

المصري البورسعيدي - راحة 

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الأهلى ضد بتروجت الدوري المصري بتروجت بتروجيت جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواد متعلقة

المصري يتعرض لصدمة قبل مواجهة الأهلي

الأهلي يكشف مدة غياب جراديشار عن دوري أبطال أفريقيا

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

بسيوني حكما لمباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

الأكثر قراءة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الإغلاق الحكومي ونقص البيانات يصعب القرار.. وخفض الفائدة أقرب التوقعات

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

ينطلق اليوم برعاية السيسي، تفاصيل المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية