رياضة

كأس كاراباو، ليفربول يتأخر أمام كريستال بالاس في الشوط الأول

ليفربول وكريستال
ليفربول وكريستال بالاس، فيتو

تأخر فريق ليفربول أمام كريستال بالاس بنتيجة (0-2)، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المحترفة (كاراباو).

سجل هدفي كريستال بالاس اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقة 41 و45.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح سواء عن القائمة الأساسية التي تبدأ اللقاء، أو حتى البدلاء، وذلك بسبب اعتماد المدرب على عناصر بديلة وأخرى شابة، بجانب عدد من الأساسيين.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: وودمان

الدفاع: جوميز – رامسي – روبرستون – كيركيز

خط الوسط: نيوني –– رامسي – إندو

الهجوم: كييزا – نجوموها - ماك أليستر

وعلى مقاعد البدلاء يوجد كل من:- بيسكي – جوردون – كوني – دورثي – بينينجتون – فيجروا – نالو – بيلينج – لاكي – لافي.

يذكر أن صلاح كان قد سجل هدفا في مباراة فريقه الماضية ضد برينتفورد التي فاز فيها الأخير على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

الجريدة الرسمية