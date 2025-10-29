تعليق مثير من مدرب ليفربول على تراجع أرقام محمد صلاح التهديفية

علق الهولندي أرني سلوت مدرب فريقه ليفربول، على خطورة التراجع الفني والتهديفي الذي يلاحق المصري محمد صلاح مع الفريق الأحمر خلال منافسات الموسم الجاري، الأمر الذي تسبب في سلسلة من النتائج الكارثية خلال الأسابيع الأخيرة.

أرقام وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

تراجع ليفربول إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات متتالية في الأسابيع الخمسة الأولى، قبل السقوط في 4 هزائم أخرى متتالية أمام كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، برينتفورد.

انتقادات تلاحق محمد صلاح

وسرعان ما بدأت سهام انتقادات الجماهير تلاحق محمد صلاح، في الوقت الذي طالبت فيه عدة أصوات كبرى على غرار جيمي كاراجر بإجلاس النجم المصري على مقاعد البدلاء، وهو ما تحقق بالفعل أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في 13 مباراة مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن.

سلوت يقلل من تراجع معدل أهداف محمد صلاح

أكد أرني سلوت في تصريحات نقلها موقع "وان فوتبول"، أن آخر ما يمكن الالتفات إليه أو التخوف منه، هو فقدان صلاح حسه التهديفي الراهن، موضحًا أن ليفربول يملك العديد من المشكلات التي يجب الاهتمام بها، أكثر من هذه الأزمة الوهمية التي يتحدث عنها الجميع.

وقال أرني سلوت: "القلق من فقدان محمد صلاح حسه التهديفي؟ لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق، هناك أمور أكثر أهمية من الشعور بالخوف تجاه فقدان صلاح لمسته التهديفية إلى الأبد، لأن هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق".

وأضاف: "كل ما هو مهم أن محمد صلاح يلعب معنا، وسيساعدنا في تجاوز هذه الأزمة"، في إشارة إلى التاريخ الكبير الذي يتمتع به النجم المصري بصحبة ليفربول في الدوري الإنجليزي ومختلف المنافسات".

