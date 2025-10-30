نجم الأهلي يهاجم توروب: مش حاسس بيه خالص ولعبه كله هجوم ومفيش دفاع

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء الأهلي تحت قيادة المدرب بيس توروب لا يزال باهتًا، مشيرًا إلى أنه "غير محسوس" داخل الفريق حتى الآن، رغم امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين في الخط الهجومي.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، بيس توروب مش حاسس بيه خالص، لكن عنده عذره لأن الفريق يضم عناصر هجومية قوية، بينما يعاني من مشاكل واضحة في الدفاع، بدليل دخول 13 هدفًا في مرماه حتى الآن".

وأضاف: "ما ينفعش الفريق يلعب بكل أوراقه الهجومية في وقت واحد، خصوصًا أن بن شرقي بعيد تمامًا عن مستواه، وجراديشار رغم تسجيله هدف التعادل أمام بتروجت إلا أنه لا يصلح للنادي الأهلي".

وأوضح عبد الجليل أن الحارس محمد الشناوي خرج في كرة الهدف لأنه لا يثق بمدافعيه، مؤكدًا أن الفريق بحاجة ماسة إلى تدعيم الخط الخلفي، لكنه يرى أن الحل ليس في التعاقد مع مدافعين أجنبيين، بل بضم مدافع إفريقي قوي مع عودة محمد عبد المنعم إلى التشكيل الأساسي.

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلًا: "بيكهام مستواه الحالي لا يؤهله للعب في الأهلي، والفريق يحتاج لإعادة تقييم شاملة لخط الدفاع إذا أراد المنافسة على البطولات هذا الموسم".

