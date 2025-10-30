الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي يهاجم توروب: مش حاسس بيه خالص ولعبه كله هجوم ومفيش دفاع

المدرب بيس توروب،
المدرب بيس توروب، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء الأهلي تحت قيادة المدرب بيس توروب لا يزال باهتًا، مشيرًا إلى أنه "غير محسوس" داخل الفريق حتى الآن، رغم امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين في الخط الهجومي.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، بيس توروب مش حاسس بيه خالص، لكن عنده عذره لأن الفريق يضم عناصر هجومية قوية، بينما يعاني من مشاكل واضحة في الدفاع، بدليل دخول 13 هدفًا في مرماه حتى الآن".

وأضاف: "ما ينفعش الفريق يلعب بكل أوراقه الهجومية في وقت واحد، خصوصًا أن بن شرقي بعيد تمامًا عن مستواه، وجراديشار رغم تسجيله هدف التعادل أمام بتروجت إلا أنه لا يصلح للنادي الأهلي".

وأوضح عبد الجليل أن الحارس محمد الشناوي خرج في كرة الهدف لأنه لا يثق بمدافعيه، مؤكدًا أن الفريق بحاجة ماسة إلى تدعيم الخط الخلفي، لكنه يرى أن الحل ليس في التعاقد مع مدافعين أجنبيين، بل بضم مدافع إفريقي قوي مع عودة محمد عبد المنعم إلى التشكيل الأساسي.

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلًا: "بيكهام مستواه الحالي لا يؤهله للعب في الأهلي، والفريق يحتاج لإعادة تقييم شاملة لخط الدفاع إذا أراد المنافسة على البطولات هذا الموسم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي محمد عبدالجليل ييس توروب بن شرقي جراديشار بتروجت

مواد متعلقة

أحمد حسن: الأهلي يعاني أزمة دفاعية واضحة.. والصفقات الجديدة لم تُحدث الفارق

ضياء السيد: الأهلي لن يحقق أي بطولة بسبب المدافعين

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط بالتعادل أمام بتروجت.. قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي.. وتعديل مواعيد مباريات السوبر المصري

"فيه خلل"، أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

الأكثر قراءة

هي دي بداية الحكاية، قصة رحمة محسن مع أزواجها السابقين بعد جدل الفيديو المسرب

انخفاض الذرة وارتفاع جديد في كريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

انتعاشة خريفية في القاهرة والصعيد يقاوم، حالة الطقس اليوم الخميس

ضبط 40 بلطجيا وهاربا من المراقبة و67 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

مانشستر سيتي وسوانزي سيتي يتعادلان 1/1 بالشوط الأول في كأس كاراباو

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بشكل مفاجئ، ظهور الملك الذهبي في سماء مصر قبل الحفل التاريخي (فيديو وصور)

بعد الهزيمة السادسة ووداع كأس كاراباو، مصير آرني سلوت مع ليفربول

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية