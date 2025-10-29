الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد حسن: الأهلي يعاني أزمة دفاعية واضحة.. والصفقات الجديدة لم تُحدث الفارق

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن النادي الأهلي يواجه أزمة دفاعية حقيقية رغم تعاقده مع عدد كبير من الصفقات المميزة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأداء داخل الملعب لا يوازي قيمة الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، إن الفريق الأحمر يعاني من خلل واضح في المنظومة الدفاعية، موضحًا أن "أصغر مشجع أهلاوي يرى أن هناك أزمة في الدفاع، ففي مواسم سابقة لم يستقبل الأهلي سوى عشرة أهداف طوال الموسم، بينما استقبل حتى الآن 13 هدفًا رغم أننا لم نكمل ثلث الدوري".

وأضاف أن الأهلي بحاجة إلى ظهير أيسر قوي، لافتًا إلى أن الفريق كان يعتمد في السابق على قوة أطرافه الهجومية، خاصة مع علي معلول الذي كان يمثل أحد أهم مفاتيح اللعب.

وشدد أحمد حسن على أن أي فريق يسعى لحصد البطولات يجب أن يمتلك دفاعًا صلبًا وخط وسط متماسك، مؤكدًا أن "احتياجات الأهلي واضحة وضوح الشمس، ومن الأفضل التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم الخط الخلفي في أسرع وقت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد حسن منتخب مصر الأهلي مدير منتخب مصر كأس العرب النادي الأهلي

مواد متعلقة

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

بعد التعادل مع بتروجيت، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

الأهلي يسقط بالتعادل أمام بتروجت ويرفض خطف الصدارة من سيراميكا

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي وسوانزي سيتي يتعادلان 1/1 بالشوط الأول في كأس كاراباو

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

"فيه خلل"، أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

سحب مكمل غذائي ملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية من أمريكا

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل جلسات الاستراتيجيات الانتخابية

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بفرحة قريبة وبشرى سارة

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية