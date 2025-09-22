الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ميرفت الجسري تحيي أمسية موسيقية في حب سيد حجاب ببيت السناري (فيديو)

الدكتورة ميرفت الجسري،
الدكتورة ميرفت الجسري، فيتو

أحيت الفنانة والدكتورة ميرفت الجسري، أرملة الشاعر الكبير سيد حجاب، أمسية غنائية مميزة في بيت السناري، وذلك وفاءً لذكرى زوجها الراحل واحتفاءً بإرثه الشعري الغني.

وتألقت الجسري خلال الأمسية بباقة من أبرز قصائد حجاب التي ترسخت في وجدان الجمهور بمختلف أجياله، فقدمت أعمالًا خالدة في الدراما والمسرح المصري، بالإضافة إلى أشعاره المخصصة للأطفال.

وتفاعل الجمهور بحرارة مع غنائها لأشعار حجاب الموجهة للأطفال، ومن أبرزها أغنيات "شمس بكرة" و"نام يا غالي". 

واختتمت الجسري الأمسية بأغنية "توت توت"، وسط تفاعل جماهيري كبير أضفى على الليلة أجواء من الحب والتقدير للشاعر الراحل.

ميرفت الجسري: سيد حجاب لم يمنعني من الغناء بل شجعني

ونفت الجسري خلال الأمسية ما يُشاع حول موقف زوجها الراحل من عملها الفني، مؤكدة أنه لم يمانع غناءها أبدًا، قائلة: على العكس من ذلك، أنه كان أكبر داعم ومشجع لي، وأن الفرصة فقط هي من حالت دون وقوفها على خشبة المسرح في تلك الفترة.

وتطرقت الجسري كذلك إلى شغف حجاب بالدراما، الذي كان يراها متنفسًا لحريته الإبداعية، مشيرة إلى اعتزازه بمسلسل "وقال البحر" الذي تغنت فيه بأغنية "نام يا غالي".

 

اعتذار مدحت العدل عن المشاركة

واعتذر السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل عن عدم مشاركته في أمسية "ليلة في حب الشاعر سيد حجاب"، التي ينظمها بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك بسبب تعرض زوجته لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الذي يدير الأمسية، أن غياب العدل جاء بسبب وجود زوجته في المستشفى، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

 

 

وتأتي هذه الأمسية احتفاءً بذكرى ميلاد الشاعر الراحل سيد حجاب الخامسة والثمانين، حيث بدأت فعالياتها ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، بمشاركة الفنانة والدكتورة ميرفت الجسري.

وتهدف الأمسية إلى تكريم مسيرة الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي ترك بصمة عميقة في المشهد الأدبي والثقافي المصري. كما تسعى إلى تعزيز مكانة الشعر كوسيلة فنية للتعبير عن الهوية والروح الوطنية. وتأتي الفعالية لإحياء ذكرى حجاب من خلال سرد قصائد وأغانٍ عكست مراحل هامة من حياته وإبداعه، مما يعزز من التواصل بين الأجيال ويُجدد الاهتمام بالفن الشعري الأصيل.

 

 

 

بيت السناري

يُعدّ بيت السناري منارة ثقافية تاريخية، يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والفني المصري. وباعتباره موقعًا أثريًا تابعًا لمكتبة الإسكندرية، يجمع البيت بين الأصالة والحداثة من خلال تقديمه فعاليات ثقافية متنوعة تشمل الأمسيات الشعرية، وورش العمل، وندوات التراث.

ويساهم البيت بفعالياته في نشر الوعي الثقافي ودعم الفنانين والمبدعين وتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة الفنية والثقافية، ما يعزز دور القاهرة كعاصمة ثقافية حيوية. ومن خلال هذه المبادرات، يواصل بيت السناري دوره المحوري في ربط الماضي بالحاضر وتحفيز الإبداع في مصر.

