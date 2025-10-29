الأربعاء 29 أكتوبر 2025
كومو يتخطى فيرونا بثلاثية ويصعد للمربع الذهبي في الدوري الإيطالي

لاعبو كومو الإيطالي
لاعبو كومو الإيطالي

الدوري الإيطالي، فاز فريق كومو على نظيره هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي سينيجاليا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

أحرز ثلاثية كومو كلا من أناستاسيوس دوفيكاس بالدقيقة التاسعة، وستيفان بوش بالدقيقة 62، وميرجيم فويفودا بالدقيقة 92، فيما سجل هدف فيرونا الوحيد لاعبه سردار بالدقيقة 26.

ترتيب كومو وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد كومو إلى 16 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

 

ميلان يتعادل أمام أتالانتا بهدف لكل منهما

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، تعادل أتالانتا أمام ميلان بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم ميلان في الدقيقة 4 عن طريق صامويل ريتشي، ثم تعادل أتالانتا في الدقيقة 35 عن طريق أديمولا لوكمان.

ميلان الإيطالي، فيتو
ميلان الإيطالي، فيتو

كان أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لنادي أتالانتا وماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان أمام أتالانتا، فيتو
تشكيل ميلان أمام أتالانتا، فيتو

تشكيل ميلان أمام أتالانتا

دخل ميلان مباراته أمام أتالانتا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، دافيدي بارتيساجي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، يوسف فوفانا، صامويل ريتشي.

خط الهجوم: أليكسس سايليمايكرس، أليكس خيمينيز، رافائيل لياو.

أتالانتا الايطالي، فيتو
أتالانتا الايطالي، فيتو

تشكيل أتالانتا أمام ميلان

فيما دخل أتالانتا مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، إيزاك هين، هونست أهانور، دافيدي زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إديرسون، لورينزو بيرناسكوني.خط الهجوم: ماريو باساليتش، تشارلز دي كاتيلايير، أديمولا لوكمان.

 

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد ميلان إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 13 نقطة في المركز السادس.

