معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والسكنية بحدائق أكتوبر

كشف المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والسكنية الجاري تنفيذها بالمدينة.

واشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال مشروع تطوير طريق مدخل حورس، وهو الامتداد من طريق الواحات إلى الطريق الدائري لمشروع "ابني بيتك 7"، بإجمالي أطوال للطريق 1.8 كم، وعرض من 22 متر لـ 32 متر، وموعد التسليم المتوقع هو 30 يونيو 2026، ويخدم الطريق مناطق: «سكن مصر (الداون تاون)، ومجمع النيابات والمحاكم، وأراضي القرعة المميزة، والإسكان اجتماعي، وكمبوند حورس (الإسكان المتوسط)، ومشروع سكن لكل المصريين نموذج A&B مساحة (١٠٠-١١٠-١٢٠م)، والمشروع يخدم ٢١٩عمارة، والخطة الأولى بواقع ٧١ عمارة و١٧٧٥ وحدة سكنية.



وأكد أنه جار العمل بمشروع تنفيذ خطوط مياه الشرب من الخزانات الأرضية لتغذية مناطق على طريق الواحات والداون تاون وما يلزمها من أعمال ربط على شبكة المياه بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح أن المناطق المستفيدة:

1- منطقة 130 فدانًا (مسلسل 3 – 4 – 5)

2- منطقة الأولى بالرعاية

3- كومباوند حورس

4- سكن مصر (الداون تاون)

5- منطقة 219 عمارة

6- مشروع ديارنا

7- الجامعة التكنولوجية

8- الإدارة العامة للمرور

9- أويست

10- التوسعات المستقبلية على طريق الواحات ( من مدخل طريق زويل حتى مدخل سكن مصر الداون تاون )



وبلغت نسبة الإنجاز 70% بعد مرور ثلاثة أشهر فقط ومن المتوقع الانتهاء والتشغيل خلال هذا العام ومكونات المشروع:

أولا: مواسير بولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE بأقطار داخلية (1200 – 1000 –710– 630 مم) بإجمالي أطوال 6500 م.ط.

ثانيا: غرف محابس ( ربط - هواء - غسيل ) بإجمالي عدد 12 غرفة محابس.

ويأتي ما يتم من إنجاز في أعمال المشروع في إطار حرص جهاز مدينة حدائق أكتوبر على تحسين كفاءة شبكة المياه وضمان استدامة تشغيلها لخدمة جميع السكان.

