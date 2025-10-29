الأربعاء 29 أكتوبر 2025
موعد سحب كراسات شروط شقق تعاونيات الإسكان

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن موعد سحب كراسات شروط شقق الطرح الجديد للهيئة والذي يضم ٢٥٣ وحدة سكنية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة: لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة أكتوبر - لؤلؤة بدر - لؤلؤة العاشر من رمضان - العاشر من رمضان مجاورات (60 - 62 - 64)، وفى ١٥ مايو مجاورة "۳۱"، وبمحافظة السويس (عمارات مشروع مدينة الأمل)، وذلك بمساحات مختلفة.


ومن المقرر إتاحة كراسات شروط الشقق  اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1/12/2025، وحتى يوم الخميس الموافق 25/12/2025، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: 3 ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر أو  بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل - تعاونيات الدلتا - عمارة ٧ – شقة 4.


وسيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة ١٢ ظهرًا طبقًا للمواعيد الواردة بكراسة الشروط لكل مشروع بالقاعة الرئيسية بالمقر الرئيسي للهيئة، فيما عدا قرعة عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس، ستجرى في فرع الهيئة بمحافظة السويس، وفي حالة السداد بالكامل يحق للمتقدم اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة.

 

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح فيلات زاهية بمدينة المنصورة الجديدة ضمن مبادرة بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وتتيح الوزارة القيام بجولة افتراضية داخل فيلات المشروع وذلك الحجز وذلك من خلال الرابط من  هنا.

وتطرح الوزارة 100 فيلا بمساحات مختلفة بالمشروع، ويعد مشروع فيلات زاهية أحد أهم المشروعات السكنية المتميزة بمدينة المنصورة الجديدة التى تقع فى قلب الدلتا المشروع عبارة عن مدينة متكاملة الخدمات تمتاز بامتدادها وقربها من البحر ما يجعلها متوافقة مع الحياة العصرية، ويمتاز مشروع زاهية بتوافر جميع الخدمات وسبل الحياة الحديثة، ويحوى تصميمات فريدة بطراز رفيع لمختلف الفيلات، ويوفر«زاهية» بخدماته المتنوعة فرصًا للمعيشة الدائمة على البحر طوال العام. مشروع زاهية يعيد تعريف مفهوم الإسكان الساحلي الفاخر، بتصميمه الفريد وخدماته المتكاملة ويتمتع بإطلالات بحرية خلابة ومناخ معتدل طوال العام.

وأكدت وزارة الإسكان أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة. 

وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

ومبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هي مبادرة لتوفير وحدات مخصصة للمصريين المقيمين بالخارج. تتضمن هذه المبادرة طرح عدد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، تشمل وحدات متنوعة، مطروحة بأهم المشروعات وأكثرها تميزًا بغرض الاستثمار أو الاستقرار، وبمميزات متنوعة تنافسية؛ وذلك تلبيةً لمطالب أهالينا المصريين المقيمين بالخارج.

