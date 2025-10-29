الأربعاء 29 أكتوبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: هجوم بيت لاهيا أحبط مخططًا إرهابيًا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل، إن العملية العسكرية التي نُفذت في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جاءت بعد معلومات استخباراتية أفادت بوجود "مخطط إرهابي وشيك" يستهدف قواته ومواقع داخل إسرائيل.

إحباط هجوم ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف البيان أن قوات الجيش "تحركت بشكل استباقي" لاستهداف ما وصفه بـ"البنية التحتية للمخطط"، زاعمًا أن العملية أدت إلى إحباط هجوم كبير كان قيد التنفيذ.

 

حرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق غزة

تأتي هذه العملية بعد ساعات من تصاعد الخروقات لوقف إطلاق النار في مناطق عدة من قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من أن استمرار العمليات قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الهشة.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن قوات الاحتلال استهدفت عشرات البنى العسكرية واغتالت العشرات من قادة حماس في الضربة العسكرية أمس.

وزعم كاتس: “الضربات التي شنها جيش الاحتلال جاءت ردا على الاعتداء على جنوده وعلى الانتهاك الفاضح لاتفاق إعادة الجثث”.

وتابع كاتس: “لا حصانة لأي من قادة حماس، واليد التي ستمد على جنودنا ستقطع”.

 

