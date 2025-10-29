وزير العمل في جولات مفاجئة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور (صور)

أجرى محمد جبران، وزير العمل، جولات مفاجئة لعدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية في المناطق الصناعية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان.

وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وبضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والتأمين على العمال.

وخلال الزيارات، حرص الوزير على الالتقاء بالعاملين وأصحاب الأعمال ميدانيًا، للوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، وضمان عدم المساس بحقوق العمال، مؤكدًا أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية الطرفين داخل منظومة العمل.

وأسفرت الجولات عن تحرير عدد من المخالفات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من الحصر.

وشدد "جبران" على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل حملات المتابعة والتفتيش المفاجئة على جميع القطاعات، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون على أرض الواقع.

وأكد وزير العمل أن الوزارة أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

واختتم الوزير جولاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل، يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل رسالة دولة تحترم مواطنيها وتكرّس لكرامة العمل والعدالة الاجتماعية.

